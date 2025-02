Lever de drapeau et «Marseillaise» : à Saint-Raphaël, des cérémonies patriotiques dans les centres de loisirs

Le maire LR de Saint-Raphaël, dans le Var, a mis en place un programme patriotique dans les centre de loisirs de sa ville, pendant ces vacances d'hiver, en demandant aux enfants de lever le drapeau et de chanter l'hymne de la "Marseillaise" chaque matin. L'élu justifie sa décision au micro d'Europe 1.

Dans les centres de loisirs de Saint-Raphaël, dans le Var, les enfants passent des vacances d'hiver très... patriotiques. Une cérémonie matinale et quotidienne a été mise en place par le maire LR de la ville, Frédéric Masquelier, avec lever de drapeau et Marseillaise au menu. "Ça part d'une réflexion, c'est de se dire 'que peut-on faire en responsabilité' quand on voit un certain nombre de dérives", commence l'édile au micro d'Europe 1.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Les enfants sont très fiers de ce sentiment d'appartenance nationale"

L'élu issu des Républicains s'appuie sur l'actualité pour affirmer "qu'on a des jeunes totalement désorientés, qu'on a évidemment des débats sur la question de l'intégration, sur ce qu'est être Français". "Il me semble que lorsqu'on est maire, avec des moyens simples à notre disposition, pour donner du sens à tout ça, commencer la journée avec l'hymne national et la levée du drapeau renforce le sentiment d'appartenance", estime le maire de Saint-Raphaël.

Et ça marche, selon Frédéric Masquelier. "Les enfants sont très fiers de ce sentiment d'appartenance nationale, et de participer à quelque chose qui les dépasse, qui est plus grand, c'est-à-dire l'amour de leur pays. On a aussi des retours extrêmement positifs de la part des parents", conclut l'édile au micro d'Europe 1.