VIDÉO - Les robots vont-ils remplacer les serveurs dans la restauration ?

Nous vous avons souvent parlé du problème de main-d'œuvre dans la restauration : 200.000 emplois sont non pourvus sur tout le territoire. Quelle réponse proposée aux restaurateurs en manque de bras ? Les robots serveurs pourraient en partie pallier ce besoin ou alléger la charge de travail des employés. En France, 2.000 robots sont déjà utilisés dans les restaurants. Europe 1 s’est rendue dans un de ces établissements, à Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne.

Soulager le travail des serveurs

"Lunettes intelligentes et adorables, je suis si doué pour livrer des repas." Peanut est la dernière recrue de ce restaurant asiatique. Depuis deux mois, ce petit robot de 1m20 passe dans les allées pour apporter repas et boissons aux clients. "Voici votre nourriture, veuillez prendre les plats sur le plateau 1. Bon appétit", lance-t-il aux clients.

Pour @Europe1 je suis allé en reportage à la découverte d'un robot serveur. L'avenir de la restauration ? Une question qui se pose dans une période où les restaurateurs ont de plus en plus de mal à recruter. #Robotpic.twitter.com/dZMoEoBOkR — Geoffrey Branger (@GeoffBranger) March 16, 2023

Patrick, habitué du restaurant, apprécie la présence de ce robot mais juge qu'il ne doit pas remplacer les humains. "Quand c'est le rush dans le restaurant, ça peut soulager les employés et apporter une main-d'œuvre supplémentaire. Après, il ne faut pas que ce soit au détriment de la main-d'œuvre employée. Il ne faut qu'il y ait d'automatisation comme on peut en retrouver dans un supermarché au niveau des caisses", avance-t-il.

Des frais en moins pour les restaurateurs

Un robot très important pour le bon fonctionnement de l'établissement. Comme l'explique Olivier, le patron. "Il peut être utile 24h/24, 7j/7, il ne se met pas en congé, il n'est jamais malade. Si on est deux à travailler, avec un robot en plus, ça nous évitera de payer un salaire en plus et ça nous permettra de payer moins de charges", explique-t-il au micro d'Europe 1.

S'il ne remplace pas totalement un serveur, ce petit assistant permet au moins d'alléger sa charge de travail et donc potentiellement de mieux le fidéliser. "Tâche accomplie. Peanut se met en veille", annonce le robot.