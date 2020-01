Les professeurs se mobilisent contre la réforme du bac : "On appelle à la grève contre ce simulacre d'épreuve"

Ce lundi, 526.000 élèves de première vont expérimenter le baccalauréat nouvelle formule. Les premières épreuves de contrôle continu "EC3" vont démarrer, sous la menace d'un boycott de la part des enseignants. Les syndicats dénoncent l'impréparation de cette réforme et les inégalités qu'elle engendre selon les établissements. Certains ont appelé à des manifestations devant les lycées où se tiendront ces épreuves. Europe 1 était à l’académie de Lille, à la rencontre des professeurs grévistes.

Grève de la surveillance et copies surnotées

"On appelle à être présent devant les établissements, avec du petit matériel, du tract", explique Olivier Mathieu, professeur d’histoire-géographie. Il manifestera devant les grilles de son lycée de Liévain dans le Pas-de-Calais. Il a également décidé de faire la grève de la surveillance pour protester contre une réforme qu'il estime injuste. "On a été quelques-uns à refuser de donner des sujets. On appelle à la grève contre ce simulacre d’épreuve et on espère que certaines salles de classe se retrouvent sans surveillance." Une telle situation entraînerait le report des épreuves.

Les professeurs évoquent également plusieurs autres moyens d'actions pour perturber les épreuves, comme une grève de la correction. Isabelle Robiot, professeur à Roubaix, envisage quant à elle de surnoter les copies. "Il faudrait par exemple se mettre d’accord sur le type d’annotations que nous allons mettre sur les copies, et surnoter", explique-t-elle. "Ce n’est pas injuste, les élèves n’ont pas à être les victimes d’une réforme qui s’est faite sans eux et contre eux."

Protéiforme, le mouvement devrait durer assure les responsables syndicaux. L'objectif : retrouver la formule initiale du baccalauréat.