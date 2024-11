«Les politiques nous prennent pour des imbéciles» : la détermination des agriculteurs avant la nouvelle mobilisation

La mobilisation des agriculteurs s'organise. Des manifestations sont prévues en début de semaine prochaine pour dénoncer l'appauvrissement du secteur ou la surabondance de normes dans les fermes. Déterminés, les agriculteurs préviennent que ces manifestations pourraient être le début de plusieurs mois de mobilisation.

Ras-le-bol général

Dans d'une exploitation céréalière du Gers, en Occitanie, trois générations d'agriculteurs travaillent près de 600 hectares avec un objectif : finir au plus vite les travaux pour sortir manifester. Laurent, le père, qui n'est pas un habitué des rassemblements, pourrait rejoindre un cortège. "Je suis vraiment en colère. Les politiques qui nous écoutent ne viennent pas. Ils nous prennent pour des imbéciles. On fait nourrir la planète et on vend notre matière première au prix de quoi ? De rien du tout. Moi je dis c'est une honte", martèle-t-il.

Son fils Dorian est engagé au sein de la Coordination rurale du 32. Lui aussi sera dans les rues mardi pour s'opposer à un accord de libre échange entre l'Union européenne et l'Amérique latine. "Quand on va dans n'importe quel supermarché. Les produits d'ailleurs sont vendus à des prix rabais. Sauf que le consommateur français regarde généralement le prix", souligne-t-il en dénonçant "la concurrence déloyale". "C'est peut être pas une bonne chose que le Mercosur soit signé avec toutes les importations qui sont annoncées", conclut-il.