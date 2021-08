Quels poissons manger en été si l'on veut consommer local ?

Cet été, vous avez peut-être décidé de déguster du poisson et local pendant vos vacances au bord de l'eau. Vous auriez bien raison. Mais à part peut-être pour le maquereau ou la sardine, qui peuplent la plupart des côtes françaises, vos connaissances sur la saisonnalité des poissons sont-elles bien à jour ? Dans l'émission de Laurent Mariotte, La Table des bons vivants, on vous donne la carte des poissons disponibles en été dans chaque région.

Dans le Nord

On trouve beaucoup de sole en mer du Nord, se rappelle Olivier Poels, qui a parcouru la région enfant. "C'est un poisson délicieux. Autre grand incontournable de cette région : la crevette grise. Vous pouvez la déguster avec de la tomate et la mayonnaise, c'est délicieux, simple et frais." Idéal pour l'été.

Dans les Charentes

"En s'approchant un peu plus du Sud, dans les Charantes plus précisément, on trouve du céteau", explique Charlotte Langrand. "C'est une espèce exclusivement pêchée sur les côtes de Charente et de Gironde en été." Pour ceux qui ne connaissent pas, ce poisson ressemble à de la sole mais en plus petit et tout aussi goûteux.

Dans la région, on trouve également du maigre, "cela ressemble un peu au bar" pour la chroniqueuse.

Dans le golfe de Gascogne

Toujours en continuant de descendre les côtes de l'Hexagone, on trouve le merlu. "Un poisson qui est redevenu abondant grâce à une pêche maîtrisée", explique Laurent Mariotte. "Notamment à Saint-Jean-de-Luz où il est péché à la ligne." Un poisson que le chroniqueur adore déguster à la mode espagnole comme au Pays basque, "ouvert en portefeuille avec du vinaigre basque, puis beaucoup d'ail par-dessus."

Dans la Méditerranée

Les poissons méditerranéens ne sont pas en reste. Parmi eux, on déguste des poissons peu connus comme la mostelle ou encore le sar, dont la chair est encore plus fine que le merlan. "On trouve également le chapon et surtout le denti", narre Charlotte Langrand. "C'est délicieux et c'est un poisson très charnu, il y a de la mâche avec ce poisson." Seul bémol, c'est un poisson un peu compliqué à préparer, il ne faut donc pas hésiter de demander à son poissonnier.

Et si on veut des poissons du Sud dont la préparation est simple, "il faut choisir le rouget que l'on surnomme la bécasse de la mer tellement il est simple à cuisiner", explique Laurent Mariotte. Pas besoin de l'écailler ou de l'évider, surtout si on le fait au barbecue.