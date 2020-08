Les petite briques Lego sont désormais disponibles en braille

Lego, l'un des jeux les plus anciens et les plus populaires au monde, vient de créer des briques en braille. Les petites briques sont ainsi moulées de telle sorte que les enfants malvoyants puissent lire avec les doigts les chiffres et les lettres de l'alphabet braille. Une évolution qui va permettre d'élargir l'apprentissage du braille à l'école pour les enfants malvoyants.

L'objectif, apprendre à lire

Avec ces briques brailles, l'objectif n'est pas tant la construction que la formation de mots ou de phrases. Imaginez ces fameux rectangles Legos, de plastique coloré, les basiques, avec deux rangées de quatre petits picots. Ici, certains picots sont retirés. Et ceux qui restent dessinent une lettre en relief, en braille. Cette lettre est aussi inscrite en majuscule, sur la pièce.

Ainsi, tous les élèves, malvoyants ou non, pourront jouer avec le même matériel à assembler des syllabes et donc apprendre à lire. Les premiers tests ont été concluants, raconte à Europe 1 jeudi Marie Oddoux, ergothérapeute spécialisée en basse vision, qui est à l'origine de ce projet pédagogique.

Populariser le braille grâce aux Légos

"J'ai eu un petit enfant l'année dernière qui ne voulait plus apprendre le braille parce qu'il trouvait que ce n'était pas très intéressant et pas drôle du tout. Donc je suis allée le voir avec un prototype de Legos pour les tester. À la fin, il était ravi. Il est arrivé en classe et est allé voir sa maîtresse et il lui a dit qu'il avait décidé de continuer à apprendre le braille parce qu'il voulait la boîte de Legos", raconte Marie Oddoux. "Notre objectif est vraiment de populariser le braille pour montrer que ce n'est pas obsolète mais que c'est un moyen de communication qu'il faut absolument maintenir. On a besoin de supports écrits et de pouvoir travailler de cette façon-là", souligne l'ergothérapeute.

Le braille se perd et cela pose des problèmes d'insertion, surtout à l'âge adulte, estime Marie Oddoux comme beaucoup de spécialistes. Oui, il est possible, pour les malvoyants, d'écouter l'écrit, mais cela ne suffit pas. Il faut le lire du bout des doigts, et très bientôt jouer aux Legos pour mieux connaître sa langue.