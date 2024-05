Les obsèques de l'ex-maire de Marseille Jean-Claude Gaudin auront lieu jeudi

Les obsèques de l'ancien maire de Marseille Jean-Claude Gaudin, décédé lundi à l'âge de 84 ans, auront lieu jeudi à 15h00 à la cathédrale de la Major à Marseille, a indiqué à l'AFP l'entourage de l'ancienne figure de la droite française. "Tous les Marseillais sont bien sûr invités à venir à la cathédrale de la Major", située non loin du Vieux-Port et surplombant la Méditerranée, a précisé la source proche de celui qui fut maire (RPR, UMP puis LR) de la deuxième ville de France entre 1995 et 2020.

Sa dépouille a été transférée à Marseille

La messe d’obsèques sera présidée par le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, a précisé à l'AFP le diocèse de la cité phocéenne. Lors des grandes cérémonies, la cathédrale peut accueillir jusqu'à 3.000 personnes. Jean-Claude Gaudin a été victime d'un arrêt cardiaque lundi matin dans sa résidence secondaire varoise de Saint-Zacharie et n'a pu être ranimé, avait indiqué à l'AFP une source de son entourage, précisant que l'ex-maire, dont la dernière sortie publique remontait au 8 mai, était "fatigué" mais que "rien ne laissait présager" son décès soudain.

Sa dépouille a depuis été transférée à Marseille et un "hommage républicain" doit lui être rendu mardi à 17h00 à la mairie centrale en présence de l'actuel maire divers gauche qui lui avait succédé à la tête de la ville, Benoît Payan. Les drapeaux de la mairie centrale, sur l'emblématique Vieux-Port, sont en berne depuis lundi, comme ceux de l'hôtel de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'il avait aussi présidée. Des registres de condoléances sont ouverts dans les deux lieux.

Né le 8 octobre 1939 à Mazargues, quartier villageois du sud de Marseille, d'un père maçon et d'une mère ouvrière dans une corderie, ce fervent catholique d'abord professeur d'histoire-géographie dans un collège privé est entré en politique à 25 ans en intégrant le conseil municipal de Marseille sur une liste d'alliance gauche-centre droit conduite par Gaston Defferre (maire notamment de 1953 à 1986). S'il a été sénateur, député et ministre de l'Aménagement du territoire, de la Ville et de l'Intégration sous Jacques Chirac entre 1995 et 1997, Jean-Claude Gaudin a surtout incarné sa ville natale, dont il fut le 42ᵉ maire de 1995 à 2020.