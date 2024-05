L'ancien maire de Marseille Jean-Claude Gaudin est mort à l'âge de 84 ans

Jean-Claude Gaudin, longtemps figure de la vie politique à droite et ancien maire de Marseille, la deuxième ville de France qu'il a incarnée et dirigée pendant 25 ans, est décédé à l'âge de 84 ans. Une annonce à laquelle a rapidement réagi Emmanuel Macron sur X. "Jean-Claude Gaudin n'est plus. Il était Marseille faite homme. De sa ville, sa passion, il avait l'accent, la fièvre, la fraternité. Pour elle, cet enfant de Mazargues s'était hissé aux plus hauts postes de la République qu'il a servie. Je pense à ses proches et aux Marseillais", a écrit le président de la République sur le réseau social.

Une source proche de l'ancien maire, qui résidait le plus souvent dans sa résidence varoise de Saint-Zacharie, a confirmé le décès à l'AFP, sans précisions sur les circonstances. Ancien sénateur, député et ministre de l'Aménagement du territoire, de la Ville et de l'Intégration sous Jacques Chirac entre 1995 et 1997, Jean-Claude Gaudin a surtout été maire Les Républicains de Marseille, où il est né, pendant 25 ans de 1995 à 2020.

S'il a incarné la ville, ses dernières années de mandat ont été critiquées pour leur "immobilisme" par ses adversaires, et même certains alliés, et marquées par la tragédie de la rue d'Aubagne, le 5 novembre 2018. Deux immeubles insalubres d'un quartier populaire du centre -dont un propriété de la Ville- s'effondrent. Huit personnes meurent ensevelies.

L'onde de choc révèle l'ampleur du logement indigne dans une ville où 40.000 personnes vivent dans des taudis. Les associations accusent la mairie d'avoir ignoré les alertes. Dans la foulée, des milliers de personnes sont évacuées de logements déclarés en "péril imminent".

Des réactions politiques de toutes parts

Le président des LR Eric Ciotti lui a immédiatement rendu hommage sur X, saluant un homme qui "aimait Marseille plus que tout". "J'aimais sa gouaille. J'admirais son courage. J'écoutais ses conseils. Je suis fier d'avoir travaillé à ses côtés. Ma peine est immense, je perds un ami", a-t-il ajouté.

"Jean-Claude Gaudin était la voix et le visage de Marseille. Il a été pendant des décennies passionnément politique, mélange bonhomme et truculent de démocratie chrétienne et de libéralisme", a pour sa part réagi sur X le président du MoDem François Bayrou.

L'actuel maire divers gauche, Benoît Payan, qui ne ménageait pas ses critiques dans l'opposition et a souvent assuré avoir récupéré avec ses équipes une ville dans un état "lamentable" lui a rendu hommage sur X : "Jean-Claude Gaudin paraissait insubmersible. Son départ me peine infiniment. A celui qui aimait tellement Marseille, son histoire et ses habitants, je veux rendre un hommage ému et sincère. Il manquera à cette ville. Sa trace restera."