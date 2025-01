Les obsèques de Catherine Laborde auront lieu le 6 février à Paris

Décédée ce mardi à 73 ans, les obsèques de Catherine Laborde, ancienne présentatrice météo de TF1, auront lieu le jeudi 6 février en l'église Saint-Roch, à Paris, a annoncé sa famille. La cérémonie religieuse se déroulera à partir de 14 heures. Le groupe TF1, personnalités politiques et de nombreux français lui ont déjà rendu hommage sur les réseaux sociaux.

"Catherine Laborde incarnait une permanence, un repère, souvent une éclaircie"

"Ni fleurs ni couronnes", précise la famille, qui souhaite plutôt des dons à l'association des aidants et malades à corps de Lewy (www.a2mcl.org), la maladie dont souffrait Catherine Laborde. Figure populaire de TF1 entre 1988 et 2017, elle souffrait de cette maladie neurodégénérative depuis 2014.

L'annonce de son décès a provoqué un tsunami d'hommages mardi. "Catherine Laborde incarnait une permanence, un repère, souvent une éclaircie", a loué Emmanuel Macron. Le Premier ministre François Bayrou a révélé qu'elle était "(s)on amie, (s)a copine d'adolescence", connue "en hypokhâgne au lycée Montaigne à Bordeaux et au conservatoire". "Elle était la grâce et la vie, la fragilité et l'enthousiasme", s'est-il remémoré sur X.

Le groupe TF1 a salué "sa compétence, sa bienveillance, sa joie de vivre (qui) lui valaient l'affection de toutes celles et tous ceux qui la côtoyaient". Les téléspectateurs ont été nombreux à poster photos et vidéos de cette personnalité "trésor national" sur les réseaux sociaux.