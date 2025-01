Qu'est-ce que la maladie à corps de Lewy, dont souffrait Catherine Laborde ?

Décédée ce mardi à l'âge de 73 ans, Catherine Laborde avait été diagnostiquée depuis une dizaine année de la maladie à corps de Lewy. Parfois confondue avec Alzheimer ou Parkinson, celle-ci touche plusieurs parties du cerveau et se caractérise par la variabilité et la fluctuation de ses symptômes.

Catherine Laborde s'en est allée. Décédée ce mardi à 73 ans, l'ancienne présentatrice de la météo sur TF1 souffrait de la maladie à corps de Lewy (MCL), "une maladie neurodégénérative complexe qui touche plusieurs parties du cerveau et dont l’évolution se révèle très variable," explique le site de France Alzheimer.

Parfois confondue avec Alzheimer ou Parkinson

La native de Bordeaux avait annoncé, un an après la présentation de son dernier bulletin météo en 2017, être atteinte de la maladie depuis plusieurs années, dans son livre Trembler. Concrètement, celle-ci provoque des troubles cognitifs, mais aussi moteurs, comme des pertes de mémoire, des hallucinations, des pertes d'équilibre ou des troubles du langage.

C'est d'ailleurs sur ce dernier point que son mari, Thomas Stern, avait insisté lors de son passage sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, sur France 2. “Le langage lui échappe. Elle comprend ce qu'on dit, mais elle a énormément de mal à formuler les choses”, expliquait-il en 2022. “Elle a des moments où elle redevient complètement lucide et en fait ça ne la rassure pas, car dans ces moments-là, elle se demande ce qui lui arrive”, avait-il également témoigné.

La MCL touche environ 250.000 personnes en France et 11 millions à travers le monde. Elle apparaît généralement après 50 ans, plus fréquemment chez les hommes, et peut parfois être confondue avec la dépression, la maladie d’Alzheimer ou celle de Parkinson, le diagnostic étant difficile à obtenir en raison de la fluctuation des symptômes.

Ainsi, 67% des personnes atteintes ne seraient pas diagnostiquées et aucun traitement curatif n'existerait à ce jour, "seulement des traitements symptomatiques capables de ralentir la progression", selon France Alzheimer.