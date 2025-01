Mort de Catherine Laborde : «Je vais vous quitter», le 1er janvier 2017, la présentatrice faisait ses adieux à la France

Catherine Laborde est décédée à l'âge de 73 ans, ce mardi, a annoncé sa famille. L'ancienne Miss Météo laisse derrière elle près de 28 ans de carrière sur le petit écran, mais aussi un adieu qui a marqué l'histoire de la télévision française.



La phrase est restée dans la mémoire des téléspectateurs. Le 1er janvier 2017, pour le premier bulletin de l'année, Catherine Laborde présente une dernière fois les prévisions météos des prochains jours. Mais alors que la météo touche à sa fin, la présentatrice météo se retrouve face caméra, sur fond de grand ciel bleu.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Trois décennies devant la caméra...

"Je vous ai raconté aujourd'hui le temps qu'il fera demain. Mais il y a aussi le temps qui passe, et ce temps-là, c'est le temps où je vais vous quitter", confie-t-elle aux spectateurs, visiblement émue d'annoncer son départ.

"Après 28 ans de bons et loyaux services, je m'en vais. Je pars avec le froid, avec le temps, mais aussi avec tous ces souvenirs que vous m'avez donnés au fil des années", assure-t-elle. "Je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez, moi non. Je vous aime", conclut-elle, devant des millions de téléspectateurs.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

... Et une décennie de lutte contre la maladie

Visage incontournable de TF1, Catherine Laborde est en réalité poussée vers la sortie par son propre corps. Trois ans avant, en 2014, les médecins lui trouvent une maladie neurodégénérative, baptisée la démence à corps de Lewy. Une démence, qui semble similaire à Parkinson, mais aussi à Alzheimer.

Mais celle qui n'était pas prédestinée à devenir Miss Météo n'affichera sa maladie qu'un an après son départ, en 2018, lors d'une interview dans l'émission sept à huit, diffusée sur TF1. Après dix ans à vivre et à lutter avec la maladie, Catherine Laborde est décédée à l'âge de 73 ans, laissant derrière elle l'image d'une Miss météo chaleureuse et souriante.