Écouter de la musique lors d'un enterrement sera désormais payant

Diffuser de la musique lors d'un enterrement devient payant. Les Fédérations des pompes funèbres ont conclu un accord avec la Sacem pour une redevance sur les chansons diffusées pendant les cérémonies. Un accord qui augmentera le prix des obsèques de cinq euros.

Écouter un titre de Jean-Jacques Goldman, Céline Dion ou Johnny Hallyday lors d'obsèques vous sera désormais facturé. Les Fédérations des Pompes Funèbres (FNF) ont signé un accord avec la Sacem pour l'instauration d'une redevance sur les titres diffusés lors des cérémonies, selon L'Informé et Le Figaro.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Jusque-là, la diffusion de morceaux était gratuite. Désormais, les familles des défunts devront débourser cinq euros en plus ou bien à l'ensemble des clients, y compris si les proches ne souhaitent pas de musique, selon les pompes funèbres. Dans ce cas précis, l'augmentation sur le prix des obsèques ne serait que d'un euro. Ceci devrait permettre à la Sacem de récolter entre 700.000 et 800.000 euros par an.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Une cérémonie sur quatre fait l'objet de musique soumis à redevance de droits"

Pour établir le montant de cette nouvelle taxe, les Fédérations des Pompes Funèbres se sont basés sur le nombre de décès par an : "Une cérémonie sur quatre fait l'objet de musique soumis à redevance de droits. C'est ce forfait de 25% qui a été retenu dans le calcul", selon la FNF au Figaro.

Stéphane Vasseur, directeur réseau régional de la Sacem, explique au Figaro qu'il est "impossible" de tout déclarer : "On est souvent dans l'urgence avec des changements par les familles à la dernière minute parfois. Si des pompes funèbres nous envoient des relevés de playlists, nous identifierons les ayants droit et cette somme sera ajoutée à leur forfait. Mais ce supplément est marginal".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

En 2024, nos confrères de France Bleu avaient recensé, avec la coopérative "Le Choix funéraire", les dix chansons les plus écoutées lors d'obsèques. Il en était ressorti que c'était la chanson "Puisque tu pars" de Jean-Jacques Goldman qui était la plus jouée, devant "Le Paradis Blanc" de Michel Berger et "Mon vieux" de Daniel Guichard.