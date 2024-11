«Les juifs n'en ont pas pris assez» : les propos glaçants d'un élu municipal sur les agressions antisémites à Amsterdam

Des propos choquants et un antisémitisme avéré. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Ismael Boudjekada, conseiller municipal à Grand-Charmont (Doubs), s'exprime sur les agressions dont ont été victimes des supporters du Maccabi Tel-Aviv à Amsterdam en marge d'une rencontre de football.

Sans filtre, l'élu franc-comtois affirme que "les juifs n'en ont pas pris assez" et regrette de ne pas avoir été présent à Amsterdam ce soir-là, "pour en faire courir quelques-uns". Des propos ponctués d'une injonction aux relents homophobes : "enregistre bien, baltringue que tu es !" Le tout en déclarant que l'antisémitisme était un terme "inventé" et que les sinistres évènements survenus dans la capitale néerlandaise allaient "continuer". Toujours dans cette vidéo, Ismael Boudjekada avance que la France est "gangrénée par le cancer sioniste" et assure qu'"à la fin de l'histoire, on sait qu'on gagnera".

Élu de la République française, Boudjekada se planque en Égypte

Condamné pour apologie du terrorisme

Le même qui a rencontré Hamdan, représentant du Hamas en Algérie

Date de la vidéo : dimanche 10 novembre 2024

Il avait qualifié le chef du Hamas de héros

Une diatribe qui a logiquement fait bondir l'ensemble de la communauté juive. Sur CNews, David-Olivier, membre du comité directeur du Crif, appelle les autorités compétentes à vite "rendre une décision de justice face à cette haine qui est portée avec la carapace d'élu de la République". Sur X, le principal intéressé dénonce une "campagne de harcèlement" à son encontre.

Ismael Boudjekada n'en est cependant pas à son coup d'essai. Il y a quelques semaines, après la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, il avait qualifié le cerveau des attaques du 7 octobre en Israël de "héros". "Les médias occidentaux refusent de partager quelques-unes de ses déclarations profondément pacifistes. Je préfère terminer mes jours en prison que de me prostituer. Ce martyr est l'un des plus chanceux d'entre nous", écrivait-il sur X.

L'homosexualité n'est pas "dans l'ordre naturel des choses"

Le député ciottiste Mathieu Bloch avait alors saisi la justice à son encontre, rapporte France 3 Bourgogne-France Comté. Le 20 juin dernier, il était condamné à 20.000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité pour apologie du terrorisme après avoir déclaré que le Hamas était un "mouvement de résistants palestiniens". Dans le même temps, il affirmait au micro de Sud-Radio que l'homosexualité n'était pas "dans l'ordre naturel des choses", soulignant qu'il s'agissait d'un "pêché" dans l'islam, pouvant néanmoins être "pardonné".