Mort de Yahya Sinouar : dans quelles circonstances est mort le chef du Hamas ?

Israël a annoncé la mort de Yahya Sinouar, considéré comme l'architecte du 7-Octobre. Le chef du Hamas a été tué lors d'une opération à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, après une traque d'un an. Et c'est presque par hasard que l'homme le plus recherché par Israël a été éliminé.

Tué lors d'une opération de routine

Des soldats israéliens, manœuvrant dans le sud de la bande de Gaza dans le cadre d'une opération de routine, avait repéré trois Palestiniens en armes. Aussitôt, les militaires ouvrent le feu, les trois terroristes se séparent et tentent de trouver refuge dans deux bâtiments différents.

Les échanges de feu se poursuivent. L'armée israélienne lance un drone pour inspecter les lieux. Les images prises par l'appareil ont été diffusées jeudi soir et on peut y voir dans l'un des bâtiments un Palestinien blessé, le visage dissimulé par un bandeau. Il tente, à l'aide d'une barre de fer, d'atteindre le drone, sans succès.

Les tirs s'intensifient sur l'immeuble. Les soldats s'en approchent et découvrent le corps sans vie d'un Palestinien dont l'aspect rappelle celui du numéro un du Hamas. Quelques heures plus tard, les examens de sa dentition et de son ADN le confirment : celui lui qui avait planifié et ordonné la pire attaque terroriste qu'ait connu Israël a bel et bien été tué, un an et quelques jours après les événements.