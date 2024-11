Cyril Hanouna - Tweet polémique d'une députée insoumise : «On devrait s'interroger sur la dissolution de LFI», assure un rabbin

Un tweet en forme de goutte de trop ? Vendredi, la députée LFI Marie Mesmeur, s'est exprimée sur les heurts antisémites d'Amsterdam sur X. Elle y écrit : "Ces gens là n’ont pas été lynchés parce qu’ils étaient juifs, mais bien parce qu’ils étaient racistes et qu’ils soutenaient un génocide."

Ces gens là n’ont pas été lynchés parce qu’ils étaient juifs, mais bien parce qu’ils étaient racistes et qu’ils soutenaient un génocide. — Marie Mesmeur (@MarieMesmeur) November 8, 2024

Venu "partager [sa] colère", et même "au-delà", le rabbin (et ami de Valérie Benaïm), Gabriel Farhi, a réagi au micro d'On marche sur la tête. "Je crois qu'on devrait très sérieusement s'interroger sur la dissolution même de la LFI. Je parle du parti, pas des individus. Ceux qui font plus de bruit sont les parlementaires. Théoriquement, c'est à l'Assemblée nationale qu'on devrait les entendre et c'est par tweet qu'on les qu'on les entend. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau, et chaque jour, on est encore plus indigné que la veille."