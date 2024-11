Violences à Amsterdam : réunion de crise et possible démission au sein du gouvernement

La possible démission de Nora Achahbar, secrétaire d’État aux Finances, plonge le gouvernement néerlandais dans une situation critique. Si elle est confirmée, cette décision pourrait entraîner le retrait du parti NSC de la coalition, mettant en péril la majorité parlementaire. Avec ses 20 sièges, le NSC joue un rôle clé dans la fragile stabilité de la coalition menée par le Premier ministre Dick Schoof. Les membres du parti se réunissent pour décider de leur position, tandis que des rumeurs circulent sur d’éventuelles démissions supplémentaires. Cette crise pourrait aboutir à la chute du gouvernement, obligeant le pays à envisager des élections anticipées.

Des tensions autour de propos jugés racistes

De nombreux journalistes étaient présents vendredi soir devant la résidence officielle du Premier ministre Dick Schoof, où se tient la réunion, car une telle crise pourrait entraîner la chute du gouvernement. L'origine de cette crise remonte à des propos tenus par Geert Wilders, leader du PVV, parti d’extrême droite, lors d’un Conseil des ministres. Il a attribué les violences survenues à Amsterdam après un match de football à des "musulmans" et des "Marocains".

Ces déclarations, perçues comme racistes par Nora Achahbar, ont provoqué un vif mécontentement. La secrétaire d'État a exprimé son désaccord avec certains collègues, dénonçant des positions qu’elle juge incompatibles avec les valeurs de son parti, le NSC, axé sur l’intégrité et la lutte contre la corruption. Les tensions internes illustrent les difficultés de cohabitation au sein de cette coalition hétérogène.

Un contexte de polarisation croissante en Europe

Les violences d’Amsterdam s’inscrivent dans un climat européen marqué par une montée des actes antisémites, anti-israéliens et islamophobes. L’incident s’est déroulé dans la foulée d’un match de Ligue Europa entre l’Ajax Amsterdam et le Maccabi Tel-Aviv, au cours duquel des supporters israéliens ont été agressés. Ces événements interviennent dans un contexte de polarisation exacerbée par le conflit entre Israël et le Hamas. Face à ces actes, le Premier ministre a promis des mesures radicales pour lutter contre l’antisémitisme, mais les divisions internes risquent de compliquer leur mise en œuvre.