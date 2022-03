Les entreprises d'insertion proposent 10.000 emplois aux réfugiés ukrainiens

La Fédération des entreprises d'insertion a fait savoir vendredi que les entreprises de ce secteur proposaient 10.000 emplois à pourvoir d'ici la fin juin pour les réfugiés ukrainiens, qui fuient la guerre dans leur pays. "Les entreprises d'insertion proposent de mettre au service de l'accueil des Ukrainiennes et Ukrainiens leur savoir-faire et s'engagent à accompagner 10.000 personnes d'ici la fin juin", indique la Fédération, qui regroupe 600 entreprises du secteur, dans un communiqué.

Elle souligne que la filière accompagne "depuis plus de 30 ans" des réfugiés ou migrants "comme toute personne en situation de fragilité", avec un contrat de travail "couplé à un accompagnement socio-professionnel pour prendre en charge les questions de garde d'enfants, de logement, de santé, ou de celle de la maitrise de la langue".

Environ 20.000 réfugiés ukrainiens présents en France

Alors qu'environ 20.000 déplacés d'Ukraine ont déjà été répertoriés en France, les emplois proposés seront sur des secteurs divers et sur l'ensemble du territoire, précise l'organisme, tout en relevant qu'après avoir fui un pays en guerre, les réfugiés "n'auront pas nécessairement pour priorité d'exercer une activité".

A titre d'exemple, la Fédération cite le cas d'une entreprise en Bourgogne-Franche-Comté, le groupe Demain, qui "propose d'accueillir et d'embaucher une vingtaine de personnes dans son atelier textile, et dans le secteur de l'économie circulaire et du travail temporaire".

Ces entreprises prêtes à embaucher des réfugiés

Autre exemple en Bretagne, où "les entreprises AJI Environnement et Alter pourront accueillir respectivement une dizaine et une soixantaine de personnes dans le secteur de l'entretien des espaces verts et du travail temporaire". Enfin, en Paca, Eurêka intérim peut embaucher plus de 60 personnes en intérim dans les métiers agricoles, le numérique ou encore le BTP.

La veille, le ministère du Travail avait annoncé pour sa part le lancement pour les entreprises d'un portail dédié à l'accueil des déplacés ukrainiens sur le site "les entreprises s'engagent" (https://www.lesentreprises-sengagent.gouv.fr/agir-pour/ukraine). Ce portail réunit les informations en vue de dons matériels, dons financiers ou de propositions de logement. Un module dédié est également développé pour l'accueil au sein des entreprises des personnes déplacées, précise le ministère. Les entreprises pourront ainsi préciser leurs intentions d'embauche et le type de poste concerné.