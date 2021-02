Les endives gratinées au jambon sans béchamel de Laurent Mariotte

Pour profiter des premiers rayons du soleil tout en se réchauffant encore le corps (les températures ne sont pas encore si élevées que ça), Laurent Mariotte propose cette semaine dans l'émission La Table des bons vivants une recette d'endives gratinées au jambon sans béchamel. L'idéal si l'on est intolérant au lactose !

Légèreté

Les beaux jours arrivent et nos envies de manger plus léger aussi. C'est la raison pour laquelle Laurent Mariotte a opté pour une recette sans béchamel. "La béchamel alourdit souvent les plats", explique Laurent Mariotte. "Pour alterner, on peut donc la remplacer par un bouillon de légumes ou un bouillon thaï." On peut même aller plus loin en adoptant la recette de Nicoletta, l'invitée du jour, et de son mari qui, eux, réalisent des endives gratinées au jambon à base de crème de lait de coco. De quoi nous faire voyager sans bouger de chez soi.

L'astuce du chef

Pour éviter que l'endive ne soit trop dans son jus avec beaucoup d'eau au moment de servir, Laurent Mariotte a une astuce : "L'endive est saisie coupée en deux dans du beurre et après on la fait revenir dans le bouillon pendant 10 minutes pour la cuire. On la sort du bouillon. On met le jambon autour. On fait réduire le bouillon avec du gruyère et on nappe l'endive avec. Et ça repart au four pendant 5 minutes. Et vous obtenez une endive parfaitement gratinée !"