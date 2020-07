Les courgettes sautées à la poêle, faciles et savoureuses

C’est la pleine saison, et il faut en profiter ! La courgette est un légume qui a besoin de chaleur pour pousser et qui est extrêmement sensible au gel. Vous en voyez peut-être toute l'année sur les étals... mais pas sur ceux des maraîchers. Ce n’est pas possible : les courgettes ne peuvent pas pousser en France quand il fait moins de 22 degrés ! Les courgettes vendues l’hiver viennent généralement du Maroc ou de l’Espagne.

La courgette fait partie de la famille des courges. A l’origine, elle poussait en Amérique centrale. Ils la cultivaient comme une courge : ils la récoltaient à pleine maturité, donc gorgée de soleil, mais surtout de pépins et avec une peau très dure ! Ce sont les Italiens, au 18ème siècle, qui ont l’idée de consommer cette courge avant qu’elle soit mûre. Et c’est depuis que l’on mange des courgettes !

Il existe des courgettes rondes et longues, comme les courges, mais aussi des plus ou moins vertes et même des jaunes. Pour la choisir, il ne faut pas se fier à sa couleur. Il faut qu’elle soit bien lisse, ferme et lourde. La courgette est gorgée d’eau. Et quand elle se déshydrate, elle devient molle.

Ce qui est génial avec la courgette, c’est qu’on peut tout faire avec : la farcir, la confire, et même la manger crue, en salade, tout juste marinée. C’est un délice croquant-gourmand !

La recette des courgettes sautées à la poêle

Aujourd’hui, je vous propose des courgettes sautées à la poêle. Ce n’est pas toujours facile de les réussir, alors voici quelques astuces. On utilise des courgettes longues, pas trop grandes, sinon elles vont avoir beaucoup de pépins. On n’enlève pas la peau : dans la peau il y a toutes les vitamines, et ça va aider la courgette à se tenir.

1. On coupe les courgettes en cubes d’un centimètre. C’est important : en rondelles, elle vont être trop molles.

2. On la fait revenir dans une sauteuse avec un peu d’huile d’olive. Et ça se passe à feu vif. Il faut que la courgette dégorge et que son eau s’évapore.

3. On peut ajouter quelques noisettes émincées, pour la gourmandise, ou des pignons de pin ; des herbes fraîches en fin de cuisson comme de l’origan, du basilic ou de la menthe.

4. Surtout, on ne sale qu’avant de couper le feu.

5. Ça va très vite. On ne les cuit pas trop longtemps : la courgette doit être dorée mais surtout rester croquante.

6. Et pour les gourmands, vous les servez avec du parmesan râpé.