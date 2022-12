«Les coupures ne sont pas une fatalité» : le président de RTE appelle à pratiquer les «bons écogestes»

Y aura-t-il de l'électricité à Noël ? Cet hiver, le gouvernement n'exclut pas des délestages et envisage des coupures de courant en cas de surcharges du réseau électrique. Pour éviter au mieux ce type de situation, une nouvelle liaison électrique a été inaugurée hier entre la France et la Belgique à Tournai, côté belge. Un projet qui va permettre de doubler la capacité d'échange d'électricité sur les lignes à très haute tension frontalières, et donc limiter les risques de coupures cet hiver.

>> LIRE AUSSI - INFO EUROPE 1 - Pourquoi Paris ne sera quasiment pas délestée cet hiver

Xavier Piechaczyk, président de RTE, compte également sur le comportement de Français pour faire face à un hiver sous tension. "Les coupures ne sont pas une fatalité. Nous allons prévenir les Français trois jours avant. Les Français, les entreprises et les collectivités locales auront trois jours pour s'organiser et faire le jour-J les bons écogestes", assure-t-il. "Et si tout le monde fait ces bons écogestes le jour-J, il n'y aura pas de coupures."

Éviter les jours "Ecowatt rouge"

De son côté, RTE certifie s'organiser au mieux pour éviter ces coupures de courant. Pour cela, Xavier Piechaczyk appelle les entreprises et les collectivités locales à "[les] aider". "Nous aussi, nous mettons en service des nouvelles interconnexions le plus vite possible pour importer le plus d'électricité possible. C'est de la capacité d'importations supplémentaire et ça fait baisser le risque de jour 'Ecowatt rouge'." Le signal "Ecowatt rouge" indique un niveau de consommation trop élevé, ou un manque d'électricité trop important, pour couvrir l'ensemble des besoins du territoire.

"Lors d'un jour Ecowatt rouge, on programme des coupures, sauf si les Français, les entreprises et les collectivités locales se mobilisent pour faire des écogestes", résume Xavier Piechaczyk.