Tabac : la cigarette va-t-elle bientôt disparaitre des terrasses de café ?

"Je suis amoureux d'une cigarette. Toute la sainte journée elle me colle au bec". Au grand damne de Jacques Higelin, la Commission européenne a publié le mardi 17 septembre des recommandations pour lutter davantage contre le tabac. Parmi elles, l'élargissement des lieux où le tabac serait proscrit, comme les terrasses de café et de restaurant.

Une mesure non contraignante

Selon une note de la Commission européenne, le tabac fait environ 700.000 victimes chaque année au sein de l'Union européenne, avec parmi elles, "plusieurs dizaines de milliers en raison du tabagisme passif". C'est pourquoi elle souhaite élargir ses actions pour protéger les personnes les plus vulnérables, avec comme volonté de créer "une génération sans tabac" à l'horizon 2040. Une volonté partagée par le Plan national de lutte contre le tabac (PNLT) rédigé par le ministère français de la Santé et de la prévention, qui envisage même l'apparition de cette génération d'ici à 2032.

Dans ce PNLT 2023-2027, les axes majeurs du précédent plan 2018-2022 sont de nouveau indiqués, tels que "le développement des compétences psychosociales" pour mieux accompagner les citoyens "à faire des choix éclairés et raisonnés", c'est-à-dire réduire l'incitation au tabagisme. Une communication mise en lumière grâce au mois sans tabac qui fait chaque année de plus en plus d'adeptes. Selon le PNLT, ne pas fumer pendant 30 jours d'affilée, multiplie par cinq les chances d'arrêter définitivement. Mais la mesure la plus connue en France reste bien sûr l'augmentation du prix du paquet de cigarettes. Une technique particulièrement efficace selon l'OMS.

Si Bruxelles a pour but de lutter contre le tabagisme passif en élargissant les lieux sans tabac, cette mesure n'est pas contraignante. Il revient donc à chaque gouvernement des 27 de décider s'il adopte ou non les recommandations de la Commission. Rappelons qu'il existe déjà de nombreux espaces non-fumeurs en France, comme les parcs, les établissements scolaires ou encore les espaces de santé.