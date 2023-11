Plan anti-tabac : augmenter drastiquement les prix, fera-t-il décrocher les 12 millions de fumeurs français ?

Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau présentera ce mardi son nouveau plan anti-tabac. On ne connaît pas encore le détail des mesures, mais une augmentation du prix du paquet est possible. D'ici à 2027, le prix d'un paquet de cigarette devrait atteindre les 13 euros grâce à des augmentations légères, mais régulières. Mais pour avoir une vraie diminution de la consommation de tabac, il faudrait dépasser les 15 euros.

"16 euros minimum en 2027"

"Il faudrait que l'on soit au minimum à 16 euros en 2027", martèle Loïc Jessran, président de l'Alliance contre le tabac. "Et là, effectivement, on sera sur des augmentations qui vont dissuader les jeunes de rentrer dans le tabagisme." Le médecin de santé publique assure que limiter l'accès au tabac aux plus jeunes permettre, à terme, de faire chuter le nombre total de fumeurs.

"Les plus jeunes vont être les futurs consommateurs pour les 20 ou 30 années qui suivent puisque les fumeurs disparaissent. La moitié d'entre eux vont mourir de leur consommation de tabac, donc un prix qui n'augmente pas, c'est avant tout faire rentrer les enfants dans le tabagisme", affirme Loïc Jessran. Autre mesure préconisée, sanctionner plus fermement la vente aux mineurs. Aujourd'hui, selon l'association, deux tiers des buralistes vendent du tabac aux mineurs, malgré l'interdiction au moins de 18 ans.