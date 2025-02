Cigarette électronique : quel impact sur votre santé bucco-dentaire ?

Le tabagisme est largement reconnu pour ses effets néfastes sur la santé bucco-dentaire, mais qu'en est-il du vapotage ? Une récente étude, publiée dans la revue scientifique Nature, s'est penchée sur l'impact des cigarettes électroniques sur la santé des dents et des gencives.

Depuis plusieurs années, les cigarettes électroniques sont présentées comme une alternative plus saine au tabac. Moins de substances toxiques, pas de combustion, une odeur moins invasive... Sur le papier, elles semblent une solution idéale pour les fumeurs souhaitant réduire leur consommation. Mais qu'en est-il des effets sur la santé bucco-dentaire, et plus particulièrement sur nos gencives ? Une récente étude scientifique s'est penchée sur la question.

Les vapoteurs ont une meilleure santé des gencives que les fumeurs de tabac

Publiée le 13 février, cette étude a examiné les résultats de 40 recherches sur l'effet des cigarettes électroniques sur la santé parodontale. Résultat : les vapoteurs ont une meilleure santé des gencives que les fumeurs de tabac, mais leur état reste moins bon que celui des non-fumeurs.

Concrètement, la cigarette électronique ne détruit pas directement les tissus des gencives, mais elle favorise certains problèmes. Par exemple, les vapoteurs ont plus de plaque dentaire que les non-fumeurs, ce qui peut entraîner des inflammations et des gingivites.

Un impact inflammatoire à surveiller

L’étude a aussi montré que le vapotage augmente la présence de certaines substances inflammatoires dans la bouche. Ces substances pourraient favoriser les maladies des gencives sur le long terme. De plus, la nicotine contenue dans les e-cigarettes diminue les saignements des gencives. Cela peut sembler positif, mais en réalité, cela masque parfois les premiers signes d’un problème bucco-dentaire.

Enfin, les vapoteurs ont un microbiome oral (c’est-à-dire les bactéries présentes dans leur bouche) différent des non-fumeurs. Certaines bactéries associées aux maladies des gencives sont plus nombreuses chez les utilisateurs de cigarettes électroniques.

Moins nocif que le tabac, mais loin d’être anodin

Si l’on compare les fumeurs de tabac, les vapoteurs et les non-fumeurs, les fumeurs de tabac restent les plus à risque pour les maladies des gencives. Vapoter semble donc être une option moins nocive. Mais cela ne veut pas dire que c’est sans danger. L’étude souligne l’importance de bien encadrer l’utilisation des cigarettes électroniques, surtout pour les non-fumeurs qui pourraient penser qu’elles sont inoffensives.

Si vous fumez et que vous passez à la cigarette électronique, vous réduisez les risques pour vos gencives. Mais pour garder une bouche en bonne santé, il est essentiel d’adopter une bonne hygiène dentaire : brossage des dents régulier, visites chez le dentiste et surveillance des signes de gingivite. Et si vous ne fumez pas, mieux vaut éviter la cigarette électronique : elle n’apporte aucun bénéfice pour votre bouche et pourrait même causer des problèmes à long terme.