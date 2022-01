Acné : qu'est-ce que cette micro-algue miracle découverte par des chercheurs

Skeletonema marinoi, c'est le petit nom de cette algue, promise à faire des miracles sur les peaux à tendance acnéique . Déjà utilisée en cancérologie, cette algue microscopique pourrait avoir une seconde vie et être détournée sous forme de crème ou de gel à appliquer sur la peau , même souffrant d'acné sévère. L’Ifremer de Nantes (avec le CNRS, les université de la Rochelle, Limoges et CHU de Nantes) viennent de déposer un brevet pour cette innovation.

"Cette micro-algue a la particularité de contenir des molécules qu'on peut photoactiver. L'idée serait d'appliquer cette crème et puis de l'activer, soit à la lumière du soleil en allant se promener, soit en utilisant un téléphone portable", décrit Jean-Baptiste Bérard de l'Ifremer de Nantes.

Une molécule 100% naturelle

Une fois activée par la lumière, cette molécule 100% naturelle tue les bactéries sur la peau et neutralise la sécrétion du sébum, conjointement responsable des boutons. "On a voulu justement s'attaquer à une problématique de santé publique, puisque trouver des actifs comme ça, des extraits naturels, ça permet de pouvoir limiter le recours d'antibiotiques et de lutter contre l'antibiorésistance, justement, des souches bactériennes", ajoute le chercheur.

Pour le moment, les essais in-vitro sont concluants et les essais cliniques devront suivre. Les chercheurs, autant que les fabricants de cosmétiques , y croient. Une commercialisation de cette algue transformée est promise d'ici deux ou trois ans.