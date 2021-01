Acné, eczéma, psoriasis : comment bien traiter les maladies de peau

INTERVIEW

En France, une personne sur trois souffre d'une maladie de peau. Acné, eczéma, psoriasis… La peau peut être porteuse d'une multitude de maladies, souvent bégnines mais toujours embêtantes, parfois à l'origine d'une souffrance psychique. Il est donc crucial d'y porter le plus d'attention possible, expliquent Laurent Misery, chef de service de dermatologie du CHU de Brest, invité de Sans Rendez-vous vendredi. Au micro d'Europe 1, il passe en revue trois maladies bégnines mais très répandues, qu'il convient de traiter avec le plus grand soin.

L'acné et son "cercle vicieux"

L'acné est souvent considérée comme un problème d'adolescent. S'il est vrai que 80% des jeunes Français en souffrent, le problème peut toutefois persister à l'âge adulte. 30% des femmes sont concernées et 5% des hommes. Si l'écart se creuse à l'âge adulte, c'est que les causes de l'acné évoluent avec l'âge. "A l'adolescence, elle résulte souvent d'un état d'instabilité hormonale, à laquelle s'ajoute une inflammation de la peau. Chez les adultes, c'est plus compliqué", explique Laurent Misery. Si les femmes sont davantage touchées, c'est parce que l'acné peut être liée aux dérèglement hormonal induit par la pilule contraceptive ou par la périménopause.

Autre cause d'acné : le stress. "Le problème c'est que c'est un cercle vicieux. L'acné est provoquée par le stress et l'acné elle-même provoque du stress. Il faut rompre ce cercle avec des traitements efficaces." L'isotretioin (principe actif des génériques du Roaccutane) est notamment utilisé pour traiter l'acné grave. Pour les cas moins sévères, de nombreux comprimés et crèmes peuvent être prescrits par les dermatologistes. Si elle peut sembler anecdotique à ceux qui n'en ont jamais souffert, l'acné n'est toutefois pas à prendre à la légère. "Une étude norvégienne a établi récemment que 25% des adolescents souffrant d'acné ont des idées suicidaires", rappelle le médecin.

L'eczéma, une maladie très répandue mais bien soignée

L'eczéma est une des maladies de peau les plus répandues : en France, elle touche quelque 10 millions de personnes. Elle apparait dès trois mois chez les nourrissons et disparait parfois définitivement à l'adolescence. Cette maladie est soit d'origine génétique soit provoquée par une allergie ou une substance précise. "Dans ce cas, on parle d'eczéma de contact. Sinon, il s'agit d'un eczéma dit atopique, sans topographie particulière, qui peut être diffus sur tous le corps. Il apparait chez 20% des nourrissons."

En la matière, le traitement de référence est la crème aux corticoïdes. Les comprimés ou injections sont à éviter dans la mesure du possible car ils peuvent provoquer d'importants effets secondaires, rappelle Laurent Misery. Si la crème hydratante ne prévient pas l'apparition de l'eczéma, elle est utile pour nourrir la peau asséchée au niveau des plaques.

La psoriasis et ses remèdes de pointe

La psoriasis concerne quelque 4 millions de personnes en France. Les patients qui en souffrent présentent sur le corps des plaques rouges, délimitées, provoquant des démangeaisons. Contrairement à l'eczéma, les plaques de psoriasis pèlent. Cette maladie de peau, d'origine génétique, ne se guérit pas. Mais avec un traitement adéquat, les lésions peuvent être mises en sommeil. "On utilise notamment des biothérapies ainsi que des injections sous-cutanées. Toutes les formes de psoriasis peuvent aujourd'hui être atténuées", affirme Laurent Misery.