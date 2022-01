SPA : pourquoi le Covid a entraîné une hausse des abandons des animaux de compagnie

Ils sont plus de 7.000 animaux chiens, chats, rongeurs à attendre une adoption. Les abandons sont en hausse. La raison ? La crise sanitaire, comme le constate la Société Protectrice des Animaux . S'occuper d'un compagnon se révèle trop lourd, ou le travail a repris en présentiel. "Des animaux se sont retrouvés seuls lorsque leurs propriétaires ont repris le travail et ils ont commencé à s'angoisser, à stresser, à déchirer les canapés pour les chats, aboyer toute la journée pour les chiens", confie à Europe 1 Jacques-Charles Fombonne, le président de la SPA .

Une hausse de 25%

Les refuges accueillent en ce moment autant d'animaux que pendant l'été. L'hiver, normalement, ils sont deux fois moins nombreux. Et parmi les bêtes les plus représentées, les chats, dont les abandons ont augmenté en 2021 de 25%.

"Les gens nous ont apporté par milliers des portées de chats qu'ils ont trouvés dans leur jardin, dans leur garage, sur leur pelouse", poursuit Jacques-Charles Fombone. "Pendant le confinement, aucune des associations locales, et nous non plus, n'a pu procéder à des opérations de capture ni à des stérilisations."

Les NAC, nouveaux animaux de compagnie, à savoir lapins, hamsters, furets sont aussi présents en grand nombre dans les refuges. Leur abandon ont progressé de 56% par rapport à 2019.