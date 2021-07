Avec les vacances, les refuges SPA pleins d'animaux de propriétaires qui "n'ont pas anticipé"

REPORTAGE

Chaque année, la période des départs en vacances est synonyme d'abandons d'animaux de compagnie en France. Ils sont ainsi plusieurs milliers à rester sur le bord de la route, parfois littéralement, à cette période. Conséquence direct : les refuges de la Société protectrice des animaux (SPA) sont habituellement saturés le dernier week-end de juillet. Mais cette année, la situation est encore pire que d'habitude, selon la SPA. "Les gens ont tendance à plus les abandonner parce qu'ils n'ont pas anticipé" la suite au moment d'adopter leur boule de poils pendant les confinements, constate Céline, la responsable d'un site en Seine-et-Marne, où s'est rendu Europe 1.

Beaucoup d'adoptions "non réfléchies" au cours des derniers mois

Ici, le refuge est complet depuis déjà plusieurs semaines. Dans l'immense enclos pour chats, il n'y a plus une seule place de libre. Fréquemment, Céline retrouve des animaux abandonnés dans des cartons devant la grille du refuge. Du côté chiens, il ne reste que quelques boxes. La responsable ne peut que regretter "toutes les adoptions 'coup de cœur' et non réfléchies" qui ont eu lieu au cours des derniers mois. Elle raconte un schéma classique qui conduit trop souvent à l'abandon : "On s'ennuie, on est en confinement, donc on prend un animal". "Et puis là, c'est les vacances. Donc il faut les placer, il faut les faire garder..." Tous n'auront pas cette chance.

"Là, vous avez Doug, qui est un golden retriever de 13 ans qui a été retrouvé errant et qui n'a pas été réclamé par ses propriétaires. Il n'aime pas trop la solitude parce dès qu'on ne s'occupe pas de lui, comme vous pouvez l'entendre..." En fond, les aboiements du chien se font effectivement entendre. "Il a besoin de maîtres présents", conclut Céline.

"On sauve deux petits pépères"

Trouver de nouveaux propriétaires est la solution préférable pour ces animaux abandonnés. En plus des chats et des chiens, beaucoup de rongeurs attendent aussi de rejoindre un foyer qui pourra les accueillir. David et Jérôme ont sauté le pas. Venus au refuge, ils en repartent avec deux chatons. "On a envie de tous les prendre mais on n'a pas une maison qui fait 3.000 mètres carrés de terrain, donc deux c'est déjà bien. On sauve deux petits pépères", se réjouissent-ils. "C'est une nouvelle vie qui commence, pour eux et pour nous." Dans ce refuge, 100 chats et presque autant de chiens attendent encore leur tour.