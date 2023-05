Leroy Merlin : qui est Agathe Monpays, la nouvelle patronne de l'enseigne de bricolage ?

C'est ce qu'on appelle une success-story à la Française. À seulement 28 ans, Agathe Monpays va devenir la nouvelle directrice générale de Leroy Merlin en France, troisième enseigne préférée des Français. Une prise de poste qui a éveillé quelques soupçons. En témoigne la rumeur qui s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, expliquant que la future directrice générale France ne devrait sa promotion qu'à ses liens familiaux avec la famille Mulliez, propriétaire à 80% du capital de Leroy Merlin.

Un produit Mulliez

Dans les faits, il n'en est rien. L'erreur vient peut-être du parcours de la jeune femme, née à Armentières, dans les Hauts-de-France et diplômée d'une école de management de Lille. Après sa sortie d'école, Agathe Monpays fait toute sa carrière dans le groupe Mulliez. D'abord au sein de la marque de prêt-à-porter Jules, puis chez Leroy Merlin.

Elle prend très vite le poste de chef de secteur dans le magasin de Valenciennes, puis directrice de celui de Tourcoing avant d'être nommée directrice générale de Leroy Merlin en Grèce et à Chypre l'année dernière. Et dès le 1er septembre prochain elle prendra une autre dimension en étant nommée à la tête d'un réseau de 140 magasins, de 30.000 salariés et de près de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires.