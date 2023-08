L'épisode caniculaire touche à sa fin pour laisser place aux orages

Les températures caniculaires vont amorcer une nette baisse vendredi matin pour laisser place à une vague orageuse sur un tiers de la France, le Grand Ouest restant épargné. Le niveau rouge d'alerte canicule a, comme annoncé, été levé vendredi à 6 heures pour les 17 départements en vigilance rouge, le plus haut niveau, selon Météo-France. Les températures commenceront à baisser mais resteront élevées près de la Méditerranée, de la vallée du Rhône au sud-ouest du pays, avec des valeurs allant encore jusqu'à 38 ou 39°C.

Encore 20 départements en vigilance orange canicule jusqu'à 22 heures

Les thermomètres ont continué jeudi à pulvériser les records, avec 42,6°C à Montauban et à Auch, 42,5°C à Agen ou 41,4°C à Lyon-Bron... Météo-France a classé vendredi 20 départements d'un grand quart Sud-Est et l'Andorre en vigilance orange canicule jusqu'à 22H00. La carte pour samedi est toute verte (à l'exception des Alpes-Maritimes et de la Haute-Corse, en vigilance jaune).

Des orages parfois violents

Deux vagues d'orages doivent traverser la France vendredi, le matin et dans l'après-midi, 30 départements étant placés en vigilance orange. "Une nouvelle vague orageuse va s'organiser dans l'après-midi de vendredi sur l'Auvergne puis gagner la vallée du Rhône, la région lyonnaise, la Bourgogne et le nord-est du pays", selon Météo France. Ces orages seront parfois violents, avec "des pluies intenses (jusqu'à 50 à 60 mm en peu de temps), des rafales de vent pouvant atteindre 90 à 100 km/h localement (et) des chutes de grêle, de taille parfois modérée".

Dans l'Aisne et dans la Somme, 10.000 clients ont été privés d'électricité jeudi matin en raison des dégâts causés par de fortes rafales de vent sous les orages, selon Enedis. Un violent épisode de grêle très localisé a fait deux blessés et d'importants dégâts jeudi dans le village d'Arc-en-Barrois (Haute-Marne).