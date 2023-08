Canicule : comment protéger ses animaux de compagnie des fortes chaleurs ?

À peine établi, le record de chaleur pour une fin d'été a été battu mardi, considérée comme la journée la plus chaude jamais enregistrée en France après un 15 août, annoncé Météo France. Mais ce record pourrait bien être dépassé mercredi ou jeudi puisque le pic de la vague de chaleur n'a pas encore été atteint. Dans ces conditions, les Français peinent à se rafraîchir. Tout comme nos animaux à quatre pattes qui souffrent des températures élevées. Au micro d'Europe 1, la vétérinaire Hélène Gateau donne quelques conseils pour éviter le coup de chaud.

Garder une pièce ombragée

Premier conseil : garder une pièce de la maison ou de l'appartement ombragée. Pour rafraîchir nos chiens et chats, il est recommandé de mettre sur un étendoir une serviette humidifiée. "Ça va faire comme une petite cabane sous laquelle les animaux et surtout les chats en l'occurrence, peuvent aller se cacher", précise la vétérinaire.

Multiplier les points d'eau

On multiplie aussi les points d'eau pour que notre boule de poils puisse s'hydrater correctement, et l'alimentation n'est pas à négliger en ces périodes de fortes chaleurs. "Si votre chien ou votre chat est nourri avec des croquettes, on n'hésite pas à mettre un peu de pâtée parce que la pâtée apporte plus d'humidité. Ça va permettre d'hydrater l'animal", indique la professionnelle.

Mouiller votre animal

Il est aussi possible de passer un gant de toilette, imbibé d'eau fraîche, sur la tête de l'animal, au niveau de ses pattes et de ses coussinets, conseille Hélène Gateau. Dernier conseil, adapter l'organisation de ses journées en fonction de la chaleur et privilégier les moments où les températures sont les plus fraîches, tôt le matin, tard le soir, pour sortir votre animal.