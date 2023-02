L'enseigne Casino admet gonfler les prix de ses produits le dimanche et s'explique

Si vous avez l'habitude de faire les mêmes courses toutes les semaines, votre panier reste inchangé mais le prix du caddie, lui, risque de varier si vous faites vos courses le week-end dans les magasins Casino. En effet, l'enseigne a reconnu gonfler les prix de ses produits vendus en hypermarchés le dimanche. Une pratique en vigueur de 2018 à fin janvier dernier, qui s'apparente à de la tarification dynamique, répandue dans l'hôtellerie et l'aérien pour les vols. A une nuance près : les prix ne changent que le dimanche et non pas toute la semaine.

C'est le résultat d'une enquête menée par Olivier Dauvers. Le journaliste spécialisé dans l'info-retail qui tient le site LE WEB GRANDE CONSO a comparé les prix de six hypermarchés de France, dont ceux des villes d'Aix-en-Provence, Angers et Lanester. Au total, 676 produits ont été analysés. Et en a conclu que cette fluctuation visait à optimiser la marge de l'enseigne en lien avec la demande et le comportement des consommateurs. Les clients étant plus nombreux le samedi et dimanche, ils paient en moyenne le dimanche leur caddie +15%.

Casino justifie la hausse le dimanche

Les produits concernés sont autant les marques nationales que les marques de distributeur (MDD), souligne Olivier Dauvers. Ainsi, entre le samedi soir et dimanche matin, il a été observé +36% sur les Danette saveur pistache, +21% sur les Activia à la figue, ou encore +17% pour une bouteille de Mr Propre Ultra. A Aix-en-Provence, 50% des produits sont majorés, avec une hausse moyenne de +15,1% par produit - à Angers Roseraie, 64% sont majorés et la hausse est de +14,7% en moyenne.

[ C'est une révélation VIGIE GRANDE CONSO ]



Pricing : Casino ose… le tarif (majoré) du dimanche !



Ici >> https://t.co/UdzuZdbUNZ — Olivier Dauvers (@Dauvers70) February 8, 2023

Contactée par Europe 1, la direction de Casino a reconnu appliquer la hausse. Elle a justifié l'augmentation en plaidant l'ouverture le dimanche à partir de 2018. En échange de ce service, elle a donc pris la décision d'augmenter ses prix - elle indique toutefois ne plus appliquer d'augmentation depuis fin janvier, face à la crise du pouvoir d'achat des Français en raison de l'inflation. D'après les informations d'Europe 1, aucune autre enseigne n'applique cette hausse des prix.