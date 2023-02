Le panier anti-inflation souhaité par le gouvernement verra-t-il le jour le 1er mars ?

La ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises (PME), du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, Olivia Grégoire, souhaite que les distributeurs adoptent le panier anti-inflation à partir du 1er mars, pour une durée de trois mois. À l'origine, l'idée est de proposer un panier d’une cinquantaine de produits alimentaires et non alimentaires, de qualité, à des prix bloqués dans tous les supermarchés.

Seuls Système U et Lidl suivent le gouvernement

Un projet qu'a rapidement éventé Leclerc qui n'a rien fait pour le soutenir. L'enseigne Carrefour, quant à elle, rappelle avoir déjà mis en place des mesures anti-inflation dès le mois d'août 2022 et ne compte pas mettre en rayon ce panier. Ce jeudi matin, Auchan annonce un plan anti-inflation mais sans panier à l'horizon. Pour l'instant, seuls Système U et Lidl suivent le gouvernement. Même si dans les faits, Système U a déjà mis en rayon son panier anti-inflation avec 150 produits.

Les enseignes invitées à faire des efforts pour limiter la hausse des prix

Cette semaine, un peu à bout de souffle, le ministère d'Olivia Grégoire a donné de nouvelles indications. Le projet ne consiste plus en un panier à prix cassé, mais à une liste indicative de produits sur lesquels les enseignes seraient invitées à faire des efforts pour limiter la hausse des prix. L'entrée en vigueur est prévue au 1er mars, mais cela ne laisse pas présager un véritable effet anti-inflation.