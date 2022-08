Le zoo de Beauval fête le premier anniversaire des jumelles pandas

C'est un anniversaire marquant. Au zoo de Beauval, dans le Maine-et-Loire, les petites jumelles pandas Yuandudu et Huanlili sont des stars et elles fêtent aujourd'hui leur premier anniversaire et elles auront même droit en ce jour spécial à un... gâteau d'anniversaire. Dans leur enclos spécialement aménagé avec des plantes venues de Chine, les deux petites boules de poils s'apprêtent à souffler leur première bougie sous le regard attendri de Rodolphe Delord, le directeur du zoo de Beauval.

Des jumelles choyées pour leur premier anniversaire

"Il y a un an, elles pesaient 142 grammes. Aujourd'hui, elles pèsent 24 et 29 kilos. Elles sont absolument adorables. On les voit jouer toute la journée entre elles, jouer avec leur mère ou dormir. Et ce matin, elles vont déguster un gros gâteau d'anniversaire à base d'eau, de bambou et de sirop", explique-t-il au micro d'Europe 1.

"Il y a des visiteurs qui se sont faits tatouer les bébés pandas sur les bras"

Un spectacle auquel pourront assister les 15.000 visiteurs attendus pour cette journée d'anniversaire. Il faut dire que les jumelles pandas attirent les foules. "Il y a des visiteurs qui traversent la France, l'Europe, pour voir les pandas", précise Rodolphe Delord. "Je ne connais pas un animal qui fascine autant. On voit des visiteurs arriver et se mettre à pleurer d'émotion devant les pandas. Il y a des visiteurs qui se sont faits tatouer les bébés pandas sur les bras. C'est totalement hallucinant", ajoute le directeur du parc.

Les visiteurs seront, eux aussi, gâtés. Cinq tickets d'or ont été glissés dans les plans distribués à l'entrée du parc. Ils leur permettront de découvrir les coulisses du zoo et d'être au plus près des pandas géants en compagnie des soigneurs.