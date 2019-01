Le temps du samedi 5 janvier : froid et sec, de la neige sur le Nord-Est

Le temps samedi sera froid et sec, avec un peu de neige sur le Nord-Est, selon les prévisions de Météo-France. De faibles chutes de neige se produiront sur le Grand Est. On attend localement 1 à 3 cm sur la Lorraine et l'Alsace, 5 à 10 cm sur les Vosges par accumulation en fin de journée. Quelques flocons seulement déborderont sur la Bourgogne-Franche-Comté et l'Ain.

Du soleil dans le Sud. Sur le reste de la moitié nord, le temps sera sec mais très nuageux sur le quart nord-ouest, couvert à l'Est. Les brouillards se lèveront en matinée mais les éclaircies peineront à s'élargir, excepté sur la pointe bretonne. Sur une petite moitié sud, la grisaille matinale se dissipera et le soleil s'imposera largement en journée. Le mistral et la tramontane se renforceront à nouveau et les rafales atteindront 100 à 110 km/h sur le littoral, 70 à 90 kmp/h dans les terres.

Les températures resteront froides dans le Sud avec de fortes gelées sur le Sud-Ouest et surtout le Massif central, entre -3 et -7 degrés. Ailleurs les minimales seront plus proches de 0 degré dans l'intérieur des terres, elles iront de 1 à 8 près de la mer. Les maximales varieront entre 2 et 7 degrés en général d'Est en Ouest, 7 à 14 sur les régions méditerranéennes.