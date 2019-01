Le temps de dimanche : de la pluie et du vent sur la majorité du pays

Un temps perturbé et venteux s'est engouffré cette nuit sur une large moitié nord-ouest du pays et va s'étendre rapidement dimanche matin à la majorité du territoire, n'épargnant que le pourtour méditerranéen. Pluies ou giboulées défileront accompagnées de coups de tonnerre et de grésil, notamment du quart sud-ouest au Massif central et sur les régions de l'est.

De la neige dans les Alpes. Dans l'après-midi, l'activité instable s'atténuera un peu de la Bretagne et de la Basse-Normandie au Poitou-Charentes : les averses laisseront alors passer quelques éclaircies. Les précipitations les plus marquées régresseront peu à peu vers le sud de la Garonne, sur le nord-est, la Franche-Comté et le massif alpin. Sur la plupart des massifs jusqu'aux Alpes du sud, il neigera assez copieusement à partir de 1.000 puis 800 m d'altitude, un peu plus bas vers 500 m le matin dans les vallées alpines. Des passages nuageux voire quelques ondées finiront par déborder jusqu'aux plages de Méditerranée. L'ouest de la Corse sera plus chargé avec des ondées de plus en plus fréquentes.

Le vent d'ouest à nord-ouest sera turbulent: il soufflera parfois jusqu'à 70 km/h dans les terres, jusqu'à 90 km/h sur les côtes de Manche et de l'Atlantique, entre 60 et 80 km/h sur le piémont pyrénéen et à plus de 100 km/h sur les crêtes. La tramontane puis le vent d'ouest sur le littoral provençal jusqu'aux extrémités de la Corse deviendront également assez forts l'après-midi: rafales de 80 à localement 100 km/h.

Jusqu'à 15 degrés près de la Méditerranée. Les températures minimales seront le plus souvent comprises entre 2 et 7 degrés, le risque de gelées se limitant aux vallées alpines et aux hauteurs. Les maximales atteindront 5 à 9 degrés en général, 9 à 11 sur les plaines du Sud-ouest, 12 à 15 près de la Grande Bleue. Au cours de la nuit de dimanche à lundi, les précipitations s'attarderont sur l'extrême nord et le nord-est et la limite pluie neige s'abaissera progressivement jusqu'à 300 à 500 m sur les Ardennes, la Lorraine, le Morvan et le Jura.