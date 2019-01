150 lignes de bus perturbées, la RN 118 fermée... La neige perturbe la circulation dans le nord de la France

Les flocons ont commencé à tomber mardi sur l’Île-de-France, en Normandie et sur les Hauts-de-France, début d'un épisode neigeux de deux jours qui devrait toucher un grand quart nord-est du pays. Conséquence, la circulation subit quelques perturbations. La RN 118 a été fermée à la circulation en fin de matinée. Par ailleurs, le trafic du métro parisien était également affecté par la neige.

>>> La RN 118 coupée

La RN 118, qui relie Les Ulis (Essonne) au sud-ouest de Paris, a été totalement fermée à la circulation mardi à 11h, en raison de la neige qui s'abat sur l’Île-de-France, a annoncé la Préfecture de l'Essonne. "Seuls les services d'urgence peuvent l'emprunter", a-t-elle ajouté, précisant qu'aucun véhicule n'était bloqué. En février 2018, 950 véhicules, soit près de 2.000 personnes, avait été bloqués par la neige et avaient dû passer la nuit sur cet axe routier.

11h00 - Épisode neigeux : la RN 118 est fermée, seuls les services d'urgence peuvent l’emprunter. #neige#meteo91@RoutePlusSure — Préfet de l'Essonne (@Prefet91) 22 janvier 2019

>>> La vitesse limitée sur les autres routes d’Île-de-France

Sur les autres routes de la région, la Préfecture de police de Paris a limité à 80 km/h la vitesse et interdit toute manœuvre de dépassement pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, les transports de personnes et de matières dangereuses sur les axes structurants de l’Île-de-France, à compter de mardi à 6h.

>>> Le trafic de la ligne 6 du métro parisien interrompu

A Paris, le trafic de la ligne 6 du métro et 150 lignes de bus a été interrompu en raison des conditions climatiques, "notamment dans la banlieue nord-est de Paris", a indiqué la RATP mardi matin, alors que les réseaux métro et RER fonctionnaient normalement.

Les sociétés Keolis et CEAT Transdev, principaux opérateurs de bus en Île-de-France, ont, elles, annoncé que le trafic sur l'ensemble de leurs lignes était à l'arrêt.

>>> Des perturbations aussi dans les Hauts-de-France

Dans les Hauts-de-France, où les transports scolaires et interurbains sont suspendus dans plusieurs départements, la circulation était difficile mardi matin sur l'A16 autour de Boulogne-sur-Mer et sur l'A26 notamment près de Calais.

>>> La SNCF en "préalerte"

La SNCF est également en "préalerte" pour faire face à d'éventuelles difficultés. Le groupe a assuré s'être préparé, comme tous les ans : les stocks de sel sont vérifiés, les locomotives chasse-neige révisées, les stocks de nourriture et couvertures réapprovisionnés... Dans les technicentres les stocks d'antigel pour les matériels roulants et ceux de fenêtres de train sont également réévalués, a détaillé un porte-parole.