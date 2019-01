Neige en Corse : 1.700 clients privés d'électricité

La Corse, en vigilance orange neige-verglas depuis mercredi soir, comptait 1.700 clients privés d'électricité jeudi à 11h30, a annoncé EDF Corse. Au plus fort de l'événement météorologique, tôt jeudi matin, quelque 4.500 clients ont été privés de courant, principalement en Corse-du-Sud, a précisé un porte-parole d'EDF.

1.000 personnes dans l'Alta Rocca. En fin de matinée, les 1.700 clients toujours affectés étaient situés pour 1.000 d'entre eux dans l'Alta Rocca (centre-sud), 400 à Bonifacio (sud) et 300 dans le Tavaru (sud-ouest). "Les hélicoptères ont décollé pour aider à identifier les pannes et 60 agents et prestataires sont sur le terrain pour tout faire pour rétablir au plus vite la situation", a déclaré à l'AFP Michael Michali, responsable de la communication d'EDF en Corse. Il a souligné les "conditions d'accès très compliquées" avec par endroits 30 à 40 centimètres de neige.

La vigilance levée. Selon le dernier bulletin de Météo-France, la vigilance orange neige-verglas pour la Corse a été levée à midi. L'épisode neigeux a touché principalement les contreforts orientaux de la chaîne centrale et la Castagniccia. La neige est lourde et collante et entre 1 et 5 cm de neige sont tombés dès 500 m et 600 m dans les vallées intérieures seulement, tandis que 40 à 50 cm ont recouvert les plus hauts sommets. Pour la journée de jeudi, les établissements scolaires situés au-dessus de 400 mètres d'altitude ont été fermés, avaient annoncé dès mercredi soir les préfectures de l'île et la Collectivité de Corse. Un accueil était cependant assuré pour les internes. Cela concerne huit collèges sur 31 et deux lycées sur 15, ainsi que des dizaines d'écoles primaires ou maternelles.