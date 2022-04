Le Salon de l'automobile à Lyon : la voiture d'occasion en guest star

"La préparation esthétique est identique entre un véhicule neuf et un véhicule d'occasion : faut que ça brille partout!" C'est vrai : elles sont aussi rutilantes que les véhicules neufs. Mais leur prix est beaucoup plus abordable. Les voitures d'occasions font une entrée remarquée au salon : première participation et déjà, un espace de 10000 m2, soit 20% de la superficie totale.

Des véhicules prêts à partir

Une arrivée qui illustre une tendance de fond : la ruée récente sur les véhicules de seconde main, explique Edmond Avoine, chef des ventes du groupe Vulcain. "Le neuf étant en pénurie de composants, on a un délai de 6 mois à un an depuis la sortie de la pandémie. Donc il y aune forte demande sur le véhicule d'occasion. Et sur le véhicule d'occasion, on a disponibilité de suite. Là, on en a 115 : Ford, Kia, Opel, Mazda et Citroën. et ce sont des véhicules prêts à partir."

Garantie des distributeurs

La voiture d'occasion est donc devenue une valeur sure du marché, explique Anne-Marie Baezner, directrice du Salon. "Aujourd'hui, la qualité des véhicules d'occasion est de très bon niveau. Et puis il y a la garantie des distributeurs. Ils garantissent 12 mois 24 mois. Donc quand les utilisateurs achètent un véhicule d'occasion à un distributeurs, ils sont sécurisés", détaille-t-elle sur Europe 1.

L'an dernier, le marché de l'occasion a enregistré une croissance de 8% de ses ventes, un chiffre très important. Pour sa reprise, le Salon de l'Auto de Lyon ne pouvait passer à côté du phénomène.