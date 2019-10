Le Rwanda prend le lead en matière d’écologie

"Wakanda forever", ça vous dit quelque chose ? C’est la réplique culte du film Black Panther, qui se déroule au Wakanda, pays imaginaire où technologie et respect de la nature ne font qu’un. Une utopie pour certains mais un véritable projet pour d’autres.

Le Rwanda, tristement célèbre pour le massacre qui a eu lieu en 1994, se transforme aujourd’hui en pilier de l’écologie sur le continent africain. Depuis une quinzaine d’années, la production, l’importation et l’utilisation de sacs en plastique sont interdites sur le territoire Rwandais, la peine pouvant même aller jusqu’à l’emprisonnement.

Un leader de la prévention écologique

Le Rwanda est aussi devenu un leader en terme de prévention écologique : de nombreuses campagnes ont lieu dans les écoles et les entreprises, afin de sensibiliser la population à l’importance de la protection de l’environnement. Une journée nationale de nettoyage, baptisée "Umuganda", a lieu le dernier samedi de chaque mois.

C’est une journée de travail communautaire obligatoire pour tous les Rwandais âgés de 18 à 65 ans. La population se rassemble pour ramasser les déchets dans les rues, planter des arbres et même construire des écoles ou des infrastructures d’utilité publique.

Classé 6ème pays mondial en termes de parité homme-femme

Un nouveau projet de ville entièrement verte, baptisé "Wakanda" par la population, devrait voir le jour en Janvier 2020. Il s’agira de la construction d’une ville fonctionnant entièrement grâce aux technologies renouvelables : utilisation de l’énergie solaire, traitement durable des déchets, vélos électriques, récupération de l’eau qui permettra de réduire les captages durant la saison sèche, construction de forêts urbaines, logements 100% écolo abordables pour les moins fortunés…

Un programme complet qui trouble la ligne entre "pays du tiers-monde" et "pays développé", entre pays historiquement donneurs de leçons et pays en marge de l’Histoire du progrès. Aujourd'hui, non seulement le Rwanda est devenu un modèle de progression écologique, mais c’est aussi un pays classé 6ème mondial en termes de parité homme-femme. Les femmes ont pris un rôle majeure dans la société et représentent 64% des élus de la Chambre des députés.