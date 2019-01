Le prélèvement à la source "reste psychologiquement assez rude"

Après les retraités, les chômeurs et les indépendants, le prélèvement à la source devient une réalité pour les salariés français. Benjamin a attendu ce moment toute la journée lundi : ouvrir sa boite aux lettres et découvrir enfin sa fiche de paie de janvier avec le nouveau montant de son salaire net. "Je gagnais 2.170 euros et je suis passé à 2.050 euros. Je m'y attendais, j'avais vu ça sur le site des impôts quand j'avais fait ma déclaration", explique-t-il au micro d'Europe 1.

L'impression de perdre en pouvoir d'achat. Sandra, elle, gagne bien sa vie avec jusqu'ici un salaire mensuel de 4.500 euros. Contrairement à Benjamin, elle s'avoue un peu abasourdie après avoir découvert qu'elle toucherait désormais 1.000 euros de moins chaque mois. "La différence est nette en bas à droite, ça c'est clair et limpide comme de l'eau de roche", constate-t-elle, dépitée.

À quoi va ressembler votre fiche de paie avec le prélèvement à la source ?

Si elle assure qu'elle avait "anticipé le choc", cela reste tout de même "assez rude psychologiquement". "Je vais de nouveau faire très attention, pour éviter de me retrouver dans le rouge. On va se serrer la ceinture", prévoit la salariée.

L'exécutif craint justement que cette impression de perte de pouvoir d'achat se ressente dans la consommation des ménages, et donc sur la croissance.