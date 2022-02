Le port du masque pour les élèves devrait être levé avant la fin de l'année scolaire

Les enfants devraient "très vraisemblablement" pouvoir enlever le masque en intérieur à l'école "avant la fin de l'année scolaire", a indiqué dimanche le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer , estimant "éminemment souhaitable" qu'ils puissent le retirer "le plus tôt possible".

La fin du masque en intérieur à l'école, "que ce soit quelque chose de possible au bout de plusieurs semaines, oui je le crois. Et donc c'est très vraisemblablement - j'emploie volontairement cet adverbe - ce qui va arriver avant la fin de l'année scolaire", a déclaré Jean-Michel Blanquer lors de l'émission Questions politiques sur franceinfo et France Inter, en partenariat avec Le Monde. "C'est mon souhait le plus cher que le plus vite possible ça puisse partir", a-t-il ajouté.

"Souhaitable" d'ôter le masque "le plus tôt possible"

"On est à la fois désireux d'alléger le plus possible pour les enfants et en même temps désireux de les protéger au maximum. Donc c'est ce double repère que nous avons. Mais encore une fois, il est éminemment souhaitable que le masque puisse être ôté aux enfants le plus tôt possible, et donc c'est j'espère ce qui arrivera", a-t-il encore dit, avant de préciser que cela devrait se faire "au printemps". "C'est je pense la bonne formule", a-t-il estimé.

Le gouvernement a annoncé vendredi un allègement du protocole sanitaire dans les écoles au retour des vacances scolaires de chaque zone, qui repassera du niveau 3 au niveau 2 en primaire en raison de l'amélioration de la situation sanitaire. Cela signifie notamment la fin du port du masque en extérieur dans la cour de récréation dans les écoles élémentaires. En revanche, les élèves garderont le masque en classe à ce stade.

Les règles seront aussi assouplies pour les tests: à partir du 28 février, les élèves cas contact ne devront plus en faire trois mais un seul au bout de deux jours (J2), et les déclarations sur l'honneur de tests que remettent les familles à l'école seront supprimées dès le 21 février. "Je suis très heureux évidemment de pouvoir avoir ce nouvel allègement. Et puis j'espère qu'on va franchir des paliers progressivement", a souligné Jean-Michel Blanquer.