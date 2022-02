À l'école, le masque aggrave les troubles du langage et freine l’apprentissage de la lecture

Ce week-end, des pancartes "anti-masques à l'école" ont fleuri un peu partout en France, lors des manifestations anti-pass vaccinal. Rempart contre le coronavirus , le masque est porté par les enseignants et les enfants à partir de six ans depuis le 15 novembre 2021. Il était également obligatoire en 2020, à différentes périodes. Cependant, le port du masque inquiète de plus en plus. Les enseignants et les orthophonistes observent ainsi, chez leurs élèves ou patients, des difficultés pour distinguer des sons qui se ressemblent, pour les mémoriser, puis pour les lire et enfin les écrire.

Des enfants de maternelle confondent ainsi des mots comme "boisson" et "poisson", prononcés par la maîtresse derrière son masque. Ces erreurs de compréhension inquiètent Alice, enseignante remplaçante à Paris, en classes de maternelle et de CE1. "Leur audition n’est pas encore assez fine pour distinguer des sons qui se ressemblent", explique-t-elle. Alors elle baisse le masque, pour leur montrer comment positionner la langue, les dents, et de quelle manière bouger les lèvres.

Une aggravation des troubles du langage

En effet, pour qu’il soit compris, un son doit s’entendre, mais aussi se voir. Et cet apprentissage est encore plus difficile à partir du CP lorsque les élèves portent, eux aussi, un masque. "Eux n’entendent pas ou ne voient pas le son, et nous pour les corriger, on a également du mal", reprend Alice. "Il faut s’y reprendre plusieurs fois pour savoir s’ils ont bien compris, et s’ils prononcent correctement."

Pour le Collectif national des orthophonistes de France, le masque aggrave les troubles du langage. "Le masque va amplifier les difficultés, pour ceux qui en avaient déjà", souligne Nathalie Gual Hancali, une membre du collectif qui exerce dans le Gers. "Ça les empêche d’acquérir une phonologie normale, et donc d’avoir une lecture normale", assure-t-elle. Une étude du CNRS parue en mai 2021 le prouve : les enfants âgés de 5 à 7 ans, présentant déjà des troubles du langage, rencontrent des difficultés pour apprendre à lire sans visualiser la prononciation des mots.