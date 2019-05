Le plaidoyer de Jean-Louis Étienne pour l'autonomie : "Depuis tout petit, j'essaye de faire par moi-même"

ANNE ROUMANOFF, ÇA FAIT DU BIEN

Une invitation à se faire à nouveau confiance : l'aventurier Jean-Louis Étienne publie Osez l'Autonomie, un plaidoyer pour le minimalisme, dans lequel l'explorateur donne des clés pour gagner en liberté. Il a expliqué sa démarche chez Anne Roumanoff, mardi, sur Europe 1.

Jean-Louis Étienne est bien placé pour évoquer l'autonomie. Aventurier, il est le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en tirant lui-même son traîneau de matériel. "Depuis tout petit, j'essaye de faire par moi-même", confie-t-il. "J'ai commencé par réparer ma mobylette, construire ma première guitare". L'autonomie passe par un mode de réflexion, une attitude de l'individu par rapport au monde qui l'entoure. "C'est comment je peux faire avec mes dix doigts avant de penser à acheter ou à aller ailleurs", souligne Jean-Louis Étienne.

"Nous sommes sous un douche permanente d'informations"

Dans son livre, Jean-Louis Étienne développe plusieurs formes d'autonomie : énergétique, émotionnelle, intellectuelle ou encore amoureuse. "Nous sommes sous une douche permanente d'informations, qui nous met dans une situation d'impuissance à pouvoir y répondre", déplore-t-il. Une forme d'addiction selon lui, et donc une mauvaise chose. "Quand on est addict à quelque chose, quoi que ce soit, on a perdu son autonomie", explique-t-il ainsi.

Et à ceux qui voient dans la proposition de l'explorateur un repli sur soi ou une forme d'égoïsme, Jean-Louis Étienne balaie l'idée. "L'autonomie n'est pas le contraire de l'entraide", insiste-t-il. "L'autonomie vous donne davantage d’aisance, de propositions et de possibilités pour aider les autres."