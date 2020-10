Le passage à l'heure d'hiver, c'est cette nuit !

C'est déjà le moment de changer d'heure ! Après un passage à l'heure d'été en plein confinement, fin mars, le passage à l'heure d'hiver est pour cette nuit, en France comme dans tous les pays européens. Concrètement, il faudra retrancher soixante minutes à vos montres et horloges à 3 heures du matin : il sera alors 2 heures.

L'un des derniers changements d'heure ?

Et attention, ce changement peut avoir des conséquences. "Ça modifie les heures de repas, ça modifie les horaires de coucher et de lever..." énumérait au micro d'Europe 1 la psychiatre et spécialiste du sommeil Sylvie Royant-Parola. Si ce changement est difficile pour vous, elle glisse un petit conseil pour les prochains changements d'heure : "anticiper quelques jours avant et modifier les horaires dans le sens du changement de l'horloge de quart d'heure en quart d'heure, pour quatre-cinq jours" et arriver ainsi "naturellement" au nouvel horaire.

Mais y-aura-t-il seulement une prochaine fois ? Les eurodéputés se sont en effet prononcés pour la fin du changement d'heure... en mars 2019. Des sujets plus brûlants, comme le Brexit, et récemment la crise sanitaire du coronavirus, retarderont-ils l'entrée en vigueur de cette décision ? Les différents pays de l'UE devraient choisir sur quelle heure, celle d'été ou celle d'hiver, ils souhaitent se caler. Mais pour entrer en vigueur, cette loi doit aussi être adoptée par le Conseil de l'Union européenne, qui regroupe le