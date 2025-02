Le pass Culture recadré… Et ça ne plaît pas à tout le monde

Le pass Culture, critiqué pour son coût, subit une nouvelle coupe budgétaire. Si les établissements scolaires voient leur budget réduit, les jeunes de plus de 15 ans continuent de bénéficier de leurs enveloppes individuelles. Une décision qui inquiète les musées, les théâtres et autres maisons d'édition.

Le pass Culture suscite beaucoup de critiques. Depuis le lancement du dispositif en 2019, 708 millions d’euros ont été dépensés. "C’est trop", disent la Cour des comptes et le gouvernement. Conséquence, au début du mois, Élisabeth Borne, ministre de l’Éducation, a décidé de serrer la vis via la loi de Finances et d'ainsi réduire de près d'un quart les subventions annuelles de ce "pass Culture" accordées sous forme d’enveloppe collective aux établissements scolaires.

Les établissements scolaires ont perdu 20% du budget annuel accordé

Les établissements ont perdu 25 millions d’euros, soit près de 20% du budget annuel qui leur était accordé grâce à ce pass. Ils doivent donc réduire le nombre de sorties scolaires prévues avant l’été. Mais les musées et les théâtres s’en inquiètent, tout comme les maisons d’édition qui organisent par exemple des événements sur l’orientation à l’aide de ces subventions. Laetitia Joubert est directrice adjointe chez Hachette Digitale. Elle imagine des conférences sur les métiers du livre à destination des lycéens.

"Dernièrement, il y a eu une masterclass avec deux auteurs, un primo-romancier, une scénariste et d'autres créateurs sur d'autres secteurs, ça permet de donner une visibilité à nos métiers, c'est les mettre en lumière, pour moi c'est essentiel. Il est essentiel aussi de ramener les jeunes dans les librairies", confie-t-elle au micro d'Europe 1.

L'enveloppe individuelle ne sera pas impactée

En revanche, le serrage de vis budgétaire ne concerne pas le pass Culture versé sous forme d’enveloppe individuelle aux lycéens qui reçoivent jusqu’à 300 euros le jour de leurs 18 ans, majoritairement dépensé dans des billets de cinémas ou des achats de livres.