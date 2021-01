Le mijoté de paleron de bœuf aux petits oignons du chef Joseph Viola

La neige est au rendez-vous, il fait froid et l'actualité vous donne le vertige ? Une raison de rester tranquillement chez soi avec ses proches pour se reposer bien au chaud. Seulement voilà, il faut bien manger à un moment. Et entre le couvre-feu à 18 heures et la fermeture des restaurants, il ne vous reste plus comme seul plaisir de vous faire de bons petits plats. Mais comment faire pour se régaler tout en ne faisant rien (ou presque) ? Le chef lyonnais Joseph Viola a la solution en vous proposant une recette de mijoté de paleron de bœuf aux petits oignons dans l'émission de Laurent Mariotte, La Table des bons vivants.

"C'est ce que j'appelle la cuisine du repos, car il faut juste lancer la préparation et après on ne fait plus rien pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que le plat soit prêt", explique le chef Joseph Viola. Et pour cause, avec sa recette de mijoté de paleron de bœuf, il faut bien 9 heures de cuisson. "On fait revenir dans du vin rouge, des lardons, des champignons et des oignons grelots caramélisés." Avis aux amateurs.

Ingrédients (pour 6 personnes) :

1,5 kg de paleron en un seul morceau

1 dl d’huile de tournesol

100 g de carotte

100 g d’oignon

3 gousses d’ail

1 brin de thym

1 feuille de laurier

½ l de vin rouge coursé

75 cl de fond de veau

Pour la garniture

150 g de poitrine de porc salée

200 g de champignons de Paris (bien blancs)

150 g de petits oignons

50 g de sucre semoule

2 cuillères à soupe de persil haché frisé

Sel fin

Poivre blanc du moulin

Réalisation :

1. Cuisson du paleron : Préchauffez le four à 180°c (th.6). Ficelez le paleron puis assaisonnez le de sel et de poivre. Faites-le colorer de chaque côté dans une cocotte avec de l’huile de tournesol. Epluchez et coupez les carottes et les oignons en gros dés de 2 cm. Ajoutez-les dans la cocotte avec l’ail, le thym et le laurier. Colorez le tout, puis déglacez avec le vin rouge. Faites réduire, puis ajouter le fond de veau et les baies de cassis. Enfournez pour 3 heures de cuisson à couvert.

2. Préparation de la garniture : Taillez la poitrine de porc en gros bâtonnets de 3 cm. Nettoyez et coupez les champignons en quartiers. Dans une poêle, faites colorer les bâtonnets de poitrine avec un peu d’huile de tournesol à feu vif. Ajoutez les quartiers de champignons et poursuivez la coloration. Réservez hors du feu.

3. Cuisson des petits oignons : Epluchez les petits oignons. Faites un caramel avec le sucre semoule : mettez le sucre dans une casserole sur feu moyen et attendez qu’il colore sans remuer. Dès que le caramel est doré, ajoutez les petits oignons assaisonnés de sel dans la casserole et remuez. Laissez cuire à couvert durant 10 à 15 minutes à feu doux (ajoutez 2 cuillères à soupe d’eau si nécessaire).

4. Finition du paleron : Au terme de la cuisson du paleron, débarrassez-le (il doit être bien cuit) sur un plateau et laissez-le refroidir durant 30 minutes. Otez la ficelle et roulez le paleron dans du film alimentaire de façon à lui donner une forme cylindrique. Mettez-le au réfrigérateur pendant 5 heures. Après ce temps de réfrigération, découpez le paleron en tournedos et réchauffez-les à la vapeur durant 10 minutes.

5. Finition de la sauce : Faites réduire la sauce pour qu’elle devienne sirupeuse. Ajoutez les lardons, les champignons, les petits oignons caramélisés. Faites cuire 5 minutes et rectifiez.

6. Dressage : Enlever le film alimentaire et disposez les tournedos de paleron dans un plat avec la garniture, nappez de sauce et parsemez de persil haché.

