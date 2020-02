ENQUÊTE- La carte des 100 restaurants étoilés les moins chers de France

Manger des plats d'exception sans se ruiner, c'est possible ! A l'occasion de la sortie du guide Michelin 2020, notre reporter spécialiste de gastronomie Pierre Herbulot est parti en quête des cent restaurants étoilés les moins chers de France. Pour cela, il a épluché les sites internet des 513 restaurants 1 étoile du célèbre guide rouge. Il a ensuite sélectionné pour chaque restaurant le menu complet (entrée, plat, dessert au minimum) le moins cher pour dresser son classement*. Il s'agit quasiment toujours d'une formule déjeuner, souvent appelée "retour de marché" ou "menu affaires" et servie en semaine hors jours fériés.

Pour les prix, nous nous sommes basés sur ceux affichés en ligne (susceptibles d'évoluer) ou donnés par téléphone. Comptez dans notre sélection entre 20 euros pour le moins cher, et 34 euros pour le plus cher.

>> Retrouvez les 100 restaurants étoilés les moins chers de France avec à chaque fois le nom, l'adresse, le prix du menu et l'adresse du site internet :

Ces prix bas, Anthony Lumet les défend. Chef du restaurant Le Pousse-Pied à la Tranche-sur-Mer, il propose le menu déjeuner le moins cher des étoilés de France, à 20 euros. "Ça permet aux gens qui n'ont pas forcément de gros moyens de quand même venir, en se faisant plaisir. C'est sûr que ça ne va pas être la même chose que le menu dégustation, mais ça permet quand même de découvrir notre cuisine", commente-t-il au micro de Pierre Herbulot.

"Je n'ai pas vraiment changé ma façon de travailler depuis la prise de l'étoile. J'avais ce petit menu pour nos habitués, en travaillant ce qu'on sait faire. Je ne me vois pas du tout enlever ce menu-là parce que ce sont vraiment les locaux qui nous ont fait démarrer et je suis attaché à notre commune".

Foie gras et coquille Saint-Jacques forcément bannis

Et ça ressemble à quoi, alors, un menu à 20 euros ? Naturellement, les produits onéreux, comme le foie gras ou la coquille Saint-Jacques, sont bannis du menu. "Par exemple, on a fait un menu avec duxelles de champignons, œuf basse température avec une émulsion champignon-café, ensuite filet de merlu de la criée des sables avec pulpe de pommes de terre, petite salade d'herbes à l'huile verte et l'huile de noix, et en dessert une ganache chocolat et glace coco", explique-t-il en détail.

Même principe chez Xavier Giraudet, le chef de La Robe, situé à Montaigu, en Vendée également. "J'ai mis du risotto avec de l'encornet, qui est à 8 euros le kilo à peu près. Ensuite, le porcelet reste une viande pas très noble, mais suffisant pour voir un peu comment les cuissons sont réalisées", explique-t-il à notre reporter.

Et le résultat séduit les clients. "24 euros, c'est inespéré. Le porcelet était magnifique", commente ainsi Charlotte, une cliente peu habituée. "Ce n'est pas le menu ouvrier, mais c'est pas mal !", relance Xavier, qui va rarement dans ce type de restaurant gastronomique "pas par choix mais faute de moyen". "C'est une chance d'avoir ça à côté de la maison". Avec notre carte interactive accessible ci-dessus, vous pouvez vous aussi voir si l'un des 100 restaurants étoilés les moins chers de France se trouve près de chez vous...

*Quand les prix des menus n'étaient pas clairs sur les site des restaurants, notre reporter a appelé directement pour avoir l'information. Toutefois, une dizaine de restaurants n'ont pu être pris en compte malgré nos soins, parce qu'il nous a été impossible de vérifier leur prix de menu sur internet ni par téléphone car ils sont fermés pour travaux ou vacances.