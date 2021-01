Le Gimber, la boisson anti-inflammatoire et anti-bactérienne pour bien commencer l’année

Après les apéritifs bien arrosés (et à répétitions) ainsi que les longs repas en famille qui s'éternisent, votre organisme a peut-être besoin de se mettre en pause et de se laisser chouchouter. Pour vous aider dans cette quête de bien-être, Yves Camdeborde a trouvé une boisson - non, pas miracle mais presque - aux vertus anti-inflammatoires et anti-bactériennes. Une dégustation s'impose dans l'émission de Laurent Mariotte, La Table des bons vivants.

Aux origines

"Ce sont nos amis Belges qui ont mis au goût du jour le Gimber", explique Yves Camdeborde. "C'est un jus de gingembre légèrement citronné et épicé, sans aucun alcool et sans rajout de sucre." Mais si les Belges sont devenus les parents incontestés de cette boisson, il semblerait qu'elle trouve ses origines au Congo (ancienne colonie belge) avec la boisson Tangawisi.

Usages illimités

Le Gimber est sans doute l'une des boissons les plus polyvalentes au monde. Tout d'abord, comme la boisson est riche en gingérol, substance aux vertus anti-inflammatoires, anti-bactériennes, digestives, antiseptiques et purifiantes, elle permet d'apporter du confort à l'organisme. Sans alcool et bio, elle se boit nature ou en cocktail, pour un apéritif sans alcool mais avec du caractère et de nombreux bienfaits.

"Pour un cocktail, on prend du Gimber et on verse par-dessus de l'eau gazeuse et ça fait un petit apéritif sans alcool qui a vraiment la patate. Il y a vraiment un goût très subtil", constate Yves Camdeborde. Vous pouvez même aller plus loin en mariant la boisson à votre cuisine. Par exemple, en marinade sur un carpaccio de Saint-Jacques ou bien encore, cet été, sur votre viande prête à griller au barbecue. Un délice dont on se délecte déjà.