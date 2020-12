Tarama et blinis : nos recettes pour un apéritif festif

Pour se mettre en bouche, rien de tel qu'un bon Tarama maison. Pour cela, Laurent Mariotte nous dévoile l'une de ses recettes en exclusivité pour impressionner vos proches. Et comme le Tarama ne se déguste pas seul, retrouvez également les instructions ainsi que les ingrédients nécessaires pour réaliser des blinis. Ces petites crêpes moelleuses qui font la différence lors de la dégustation de cet apéritif festif.

Tarama

Les ingrédients (pour 6 personnes) :

- 30 à 50 g de pain de mie sans la croûte

- 10 cl de lait

- 200 g d’œufs de cabillaud fumés (poissonnier ou épicerie fine)

- 1 petit jaune d’œuf

- 14 cl d’huile de pépins de raisin ou d’huile d’olive extra légère

- Le jus d’un citron jaune

La recette

Faites tremper le pain dans le lait. Ouvrez la poche des œufs et retirez les œufs de cabillaud avec une cuillère.

Essorez les tranches de pain de mie et transvasez-les dans un robot mixeur avec le jaune d’œuf. Mixez jusqu’à une consistance homogène puis versez en filet un peu d’huile comme si on voulait monter une mayonnaise sans arrêter le fonctionnement du robot.

Ajoutez les œufs de cabillaud, mixez et continuez à verser le reste de l’huile d’olive en filet. Arrêtez de mixer lorsque vous obtenez une consistance onctueuse et mousseuse. Ajoutez le jus de citron à la fin et mélangez bien.

Recouvrez d’un film alimentaire au contact du tarama et placez au frais pendant 4h avant de déguster.

Blinis

Les ingrédients :

- 150 g de farine

- 10 g de beurre

- 1/2 cuillère à soupe de levure de boulanger

- 2 œufs

- 20 cl de lait

- 1 pincée de sel

La recette

Dans un saladier, mélangez la farine et la levure de boulanger, ajoutez le sel et creuser un puits au centre.

Séparez les blancs des jaunes d’œufs. Faites tiédir le lait dans une casserole. Dans un bol, fouettez les jaunes avec le lait tiède puis versez dans le puits de farine. Mélangez pour obtenir une pâte lisse, couvrez d’un linge propre et laissez reposer 1 heure.

Montez les blancs en neige et mélangez à la pâte. Versez une petite louche de pâte dans la poêle bien chaude avec une noix de beurre et laissez cuire. Quand la pâte devient sèche en surface, retournez le blini et poursuivez la cuisson de l’autre face. Renouvelez l’opération.

Découvrez notre newsletter gastronomie

Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités.

Abonnez-vous ici