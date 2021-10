Le drôle de sandwich aux fraises servi à la chanteuse Barbara Pravi pendant l'Eurovision

INTERVIEW

On l'avait découvert à l'Eurovision cette année avec sa chanson "Voilà". Barbara Pravi a représenté la France pendant le concours et s’est hissée à la deuxième place. Pendant les préparatifs, la chanteuse avait elle aussi fait une découverte. Un drôle de sandwich qui lui a été servi. Une anecdote qu'elle a voulu partager.

"J'en pouvais plus de manger la même chose tous les jours"

"Il faut savoir que pendant 12 jours, on a vécu un jour sans fin parce on faisait la même chose tous les jours. On mangeait des sandwichs avec beaucoup de fromage. Au bout du troisième jour, je me suis dit que j'allais prendre 25 kilos si je continuais comme ça", raconte la chanteuse au micro d'Europe 1. Un jour, les équipes sont venus la voir pour lui demander si elle voulait manger autre chose que le sandwich au fromage. Pressée, la chanteuse leur demande un sandwich et aussi quelques fraises.

"C'était pas bon, mais très mignon"

Le lendemain, Barbara Pravi découvre un drôle de sandwich dans sa loge. "Ils m'avaient fait des sandwichs aux fraises ! Ils ont dû se dire : 'mais c'est qui cette femme qui se prend pour une star ?'", a expliqué la chanteuse. "Ils avaient pris le temps. Il y avait deux tranches de pain. Ça avait été beurré, ils ont mis des fraises et il avait ajouté du sucre glace par dessus. Vous imaginez le goût du pain avec des fraises, c'est absolument pas bon. Mais c'était très mignon de leur part" a-t-elle détaillé.